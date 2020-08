Novità in arrivo per tutti i fan di Fedez: il noto rapper ha lanciato poco fa un indizio sui social su un nuovo progetto davvero inaspettato!

E’ una delle coppie più famose d’Italia e del mondo: Fedez e Chiara Ferragni da quando si sono uniti sono diventati una vera e propria forza. Sui social sono seguiti da milioni e milioni di utenti ed entrambi regalano loro post, scherzi e risate davvero imperdibili. Sono ormai terminate le vacanze per i Ferragnez che come ultima tappa hanno scelto la magnifica Sardegna. Prima di tornare a casa a Milano però hanno rivelato che trascorreranno due giorni a Roma. Perchè? Beh, la risposta è arrivata nelle ultime ore quando il rapper ha svelato che sta registrando un nuovo show! Ecco le parole di Federico Lucia.

Fedez, novità in arrivo: l’annuncio a sorpresa appena arrivato

Novità in arrivo per tutti i fan di Fedez. Presto lo rivedranno in tv? Non si conosce molto sul nuovo progetto a cui ha preso parte il noto rapper ma sappiamo per certo che sta registrando uno show! Il cantante e marito di Chiara Ferragni ha postato diverse storie su Instagram nelle quali racconta che per registrare il nuovo show dovrà sottoporsi al tampone naso faringeo ogni volta prima di entrare negli studi. “Per girare questo nuovo show, ogni giorno dovrò fare un tampone nel naso” spiega. La decisione è stata presa ovviamente per via dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro paese ed il resto del mondo.

Ma che sappiamo sul nuovo show? Beh, non molto! Dalle storie che ha postato però si può dedurre che una sua collega sarà la famosissima Mara Maionchi!

Cosa devono aspettarsi i fan di Fedez? Sicuramente è in arrivo qualche show davvero incredibile dati i primi indizi sui social. Sul web si legge che potrebbe essere un nuovo show in onda su Amazon. Restiamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più!