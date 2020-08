Temptation Island, l’ex protagonista Giada Giovanelli si mostra sanguinante su Instagram: “Ecco mio padre, mi sono rotta di stare zitta”, il racconto da brividi.

Vi ricordate di Giada Giovanelli? E’ stata una delle maggiori protagoniste della quinta edizione di Temptation Island insieme al fidanzato Francesco Branco. Entrati nel programma per l’eccessiva gelosia di lui, i due sono usciti insieme dal loro viaggio nei sentimenti e continuano ancora oggi a vivere la loro storia d’amore, come dimostrano anche le splendide foto di coppia che pubblicano spesso sui social. Poco fa, però, la bellissima Giada ha lasciato tutti letteralmente senza parole con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. La ventinovenne ha condiviso una foto in cui sanguina dal naso, spiegando che è stato il padre a ridurla così: “Ecco mio padre”, ha scritto infatti nella didascalia dello scatto. Nelle storie successive, poi, ha spiegato i dettagli di questa brutta vicenda, fornendo ai fan un racconto davvero da brividi: scopriamoli insieme.

Temptation Island, Giada Giovanelli si mostra sanguinante su Instagram: è stato il padre, racconto da brividi

Giada Giovanelli è un’ex protagonista di Temptation Island ed è rimasta nel cuore del pubblico, come dimostrano i suoi oltre 400mila followers su Instagram. Proprio con loro la bella lombarda ha voluto condividere una brutta vicenda di cui è stata protagonista. Giada ha pubblicato un selfie in cui sanguina in maniera copiosa dal naso: “Ecco mio padre”, ha scritto nella didascalia, facendo dunque capire che è stato proprio lui a colpirla.

Non è tutto però, perché dopo questa foto che ha sconvolto i suoi fan, Giada ha pubblicato un’altra story in cui ha spiegato alcuni dettagli su quello che le è accaduto: “Mi sono rotta di stare zitta. Ora sono al pronto soccorso, sto abbastanza bene ma sono molto inca***ta”, ha scritto la Giovanelli.

Il duro sfogo dell’ex di Temptation Island è continuato, poi, nella story successiva, in cui ha fornito ulteriori dettagli sul suo rapporto con il padre: “Non mi ha mai fatto mancare niente, ma questo non giustifica certe cose”, ha scritto.

Giada ha specificato che è la prima volta che suo padre la colpisce in questo modo, aggiungendo però che “a volte le parole fanno più male”. Cosa ne pensate di questa incredibile vicenda?