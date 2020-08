Temptation Island, Lara Zorzetto tanta paura dopo il parto: “E’ in terapia intensiva” , tutti gli aggiornamenti sul suo stato di salute e quello del bambino

Ormai nelle ultime settimane non abbiamo fatto altro che parlare di Temptation Island e del fatto che quest’anno vedremo due edizioni in televisione. Una si è appena conclusa da qualche settimana e ha visto come protagonisti sei coppie, 4 non vip e due vip. Piano piano si stanno delineando anche le 6 coppie che vedremo sullo schermo tra due settimane e che ormai da diversi giorni si trovano in Sardegna per registrare le puntate. Ma c’è da dire che sono molti i protagonisti delle scorse edizioni che sono amatissimi dal pubblico e che nel corso degli anni sono diventati famosi e seguitissimi sui social network. Tra questi c’è sicuramente Lara Rosie Zorzetto che tanto fece discutere per la sua storia con l’ex compagno Michael De Giorgio. I due decisero di prendere strade diverse dopo il falò di confronto e proprio recentemente proprio l’ex ha deciso di interrompere la sua attuale relazione poiché la compagna aveva insultato la Zorzetto in modo pesante per la sua gravidanza.

Temptation Island, Lara Zorzetto paura dopo il parto: “E’ in terapia intensiva”

Felicissima e super solare, Lara Zorzetto ha deciso di rendere i suoi followers partecipi della sua gravidanza. La ragazza ha tenuto tutti col fiato sospeso nei giorni scorsi per il suo parto. Un parto che si è dimostrato più complicato del previsto e che l’ha portata ad un cesareo d’urgenza non programmato. La Zorzetto ha raccontato di essere partita con un parto naturale, ma che in corso d’opera il bambino ha iniziato ad avere problemi e quindi si è dovuto ricorrere ad un cesareo d’urgenza.

Il bambino una volta nato è stato trasferito in una struttura adeguata, lontano dalla mamma che non l’ha potuto vedere per diversi giorni. Un parto davvero preoccupante quello che hanno dovuto affrontare i due neo genitori e che la ragazza ha voluto raccontare attraverso delle Instagram Stories. Lara e Mattia stanno quindi facendo un po’ avanti e indietro dall’ospedale del piccolo che adesso è in incobatrice sotto osservazione e sotto cura.

Noi ovviamente non possiamo che augurare il meglio alla coppia e al piccolo Leonardo, nella speranza che possa tornare presto a casa tra le braccia di mamma e papà.