Tiziano Ferro, regala amore: dal canile adotta Jake, era amico di Beau

Tiziano Ferro regala amore, per lui un altro amico a 4 zampe! Dal canile adotta Jake, e scrive per lui un messaggio dolcissimo e dice: “me lo ha detto Beau”

Tiziano Ferro dona gioia ad un nuovo amico a 4 zampe ed adotta un altro cane, adotta Jake. Dopo la morte del suo cane Beau, un dobermann che il cantante aveva preso con sé solo 4 mesi fa insieme ad un altro cane, Ellie. Beau ha trascorso pochissimo tempo fuori dal canile, solo 4 mesi come lo stesso cantante sottolinea, mesi che sono stati per Beau ricchi di amore e libertà.

Della morte di Beau Tiziano Ferro né aveva dato il triste annuncio sui social con un commovente post a lui dedicato in cui gli dice addio, e scrive “Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte..La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore….Adottate un cane adulto, pensateci se potete”. Oggi con un po’ di dolore nel cuore per la perdita del suo cucciolo,Tiziano regala ancora amore. Il cantante apre le porte di casa a Jake, era un amico di canile di Beau.

Tiziano Ferro adotta Jake, anche lui arriva dal canile

Tiziano accoglie oggi in casa un nuovo cucciolo a cui donerà sicuramente affetto incondizionato. In queste ore infatti il cantante ha fatto fare al mondo social la conoscenza di Jake, il cane che ha adottato dopo la morte di Beau. “Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Jake ha sicuramente bisogno di cure ed ha soprattutto bisogno di essere circondato da persone che gli vogliono bene.

Nella didascalia del post di Instagram che riprende l’incontro tra i due, Tiziano continua a scrivere: “Caro Jake, basta canile per te…me lo ha detto Beau”, e rivolgendo un pensiero al piccolo guerriero Beau il cantante è pronto a dare a Jake tutto l’amore ed il calore che questo cucciolo possa meritare.

RC