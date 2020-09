Dopo il ritorno di fiamma, per Al Bano e Loredana Lecciso si starebbe parlando addirittura di matrimonio. Come avrà reagito Romina alla notizia?

Le ultime voci riguardanti la chiacchieratissima coppia formata da Al Bano e Loredana Lecciso parlavano già di un ritorno di fiamma, dopo gli innumerevoli tira e molla che hanno caratterizzato da sempre il rapporto tra i due. Ora però, pare che per il cantante di Cellino e la sua bionda compagna sia in vista addirittura l’unione ufficiale sancita da matrimonio. La novità non era stata accolta benissimo da uno dei figli di Al Bano, Yari, il quale si sarebbe trasferito a vivere con sua madre proprio a causa del suo disaccordo. Ma ciò che più preme sapere è come avrà reagito l’ex moglie di Al Bano, sua collega da oltre 30 anni, Romina Power, al venire a sapere che il padre dei suo figli sta per aprire un capitolo completamente nuovo della sua vita insieme alla tanto ‘odiata’ Loredana. Sì, perché se c’è una cosa di cui i giornali o le stesse dirette interessate non hanno mai fatto mistero è la loro non reciproca simpatia. Vediamo quindi cosa ha raccontato a tal proposito il settimanale Nuovo.

Al Bano e Loredana Lecciso ad un passo dalle nozze, come avrà reagito Romina?

A dispetto di quello che si possa immaginare, pare che la notizia sia stata comunicata alla famiglia in un clima più che disteso e rilassato, esattamente durante una cena che ha rappresentato anche un’occasione di riunione per tutti. La Power sembra aver accettato molto serenamente il progetto di Al Bano con la sua compagna, tanto da aver dato loro la benedizione. Chissà che non siano proprio queste nozze a mettere finalmente un punto alle continue battaglie di questi anni.

Ammirevole soprattutto l’apertura nei confronti di Loredana, contrariamente a quanto avviene spesso da parte dei familiari di un uomo verso la sua nuova partner.

L.C.