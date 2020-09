Francesco Facchinetti sorprende tutti con un post su Instagram: l’annuncio bomba del figlio dell’ex cantante dei Pooh su lui e sua moglie.

E’ di due giorni fa lo splendido annuncio pubblicato su Instagram da Francesco Facchinetti che ha stupito davvero tutti. La notizia riguarda lui e Wilma Helena Faissol, sua moglie, la donna che il manager ha sposato con rito civile nel 2014. Ecco che dopo il fatidico ‘sì’ pronunciato all’insaputa di tutti sei anni fa, ora la coppia regala un’altra gioia ai fan con l’annuncio di una bellissima novità: i due si sono risposati in abiti da nozze lo scorso luglio e la foto li ritrae felici ed innamorati proprio durante il gran giorno. “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta”, scrive Facchinetti nella didascalia del post e scherza aggiungendo: “Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe…che tamarro!”.

Francesco Facchinetti spiega i motivi della sua scelta

A coloro che gli hanno chiesto il motivo della grande riservatezza scelta per la cerimonia a cui non hanno preso parte né parenti né amici stretti, Francesco Facchinetti ha risposto in un post successivo spiegando che i motivi sono essenzialmente tre: la situazione sanitaria dovuta al Covid, la sua volontà di condividere un momento così speciale con la moglie e i figli, e poi, ironizzando ha aggiunto: “Così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati. Volete venire anche voi?”.

Le immagini della cerimonia sono andate in onda su Real Time, durante la puntata del 30 agosto del programma ‘The Facchinettis’, di cui Facchinetti è protagonista insieme alla sua famiglia. Facciamo quindi i migliori auguri a questa bellissima coppia il cui amore, dopo anni, resta intatto e sembra destinato a crescere sempre di più.

