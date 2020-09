Pochissime ore fa, Andrea Damante ha letteralmente perso le staffe: l’indiscrezione che lo vorrebbe accanto ad una nuova fiamma lo fa infuriare.

Continua a far chiacchierare la storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due, da diverso tempo, appaiono separati. E, stando a quanto rivelato dai diretti interessati, sembrerebbe che non stiano vivendo un momento affatto facile. Non sappiamo esattamente cosa sia successo tra i due, sia chiaro. Fino a qualche mese fa, infatti, i due sembrano davvero innamorati. E, soprattutto, sembravano aver ritrovato l’affinità di un tempo. Eppure, a quanto pare, sembrerebbe non essere proprio così. I due, come dicevamo, hanno trascorso una parte delle vacanze completamente lontani. Ed anche l’influecer romana, pensate, ha annunciato di aver preso una casa ‘momentanea’ da sola. Cosa sarà successo? Beh, lo ripetiamo: non lo sappiamo. Fatto sta che, stando a quanto rivelato dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che entrambi siano riusciti a guardarsi intorno. A quanto pare, infatti, sembrerebbe l’ex corteggiatrice sia stata avvistata in compagnia di Carlo, amico di Damante. Mentre il deejay veronese, dal canto suo, stando a quanto riportato dall’ultimo numero del giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe avere una nuova fiamma. Che, tra l’altro, a quanto pare, starebbe portando nei stessi posti frequentati con la bella De Lellis. È davvero così? Non lo sappiamo, ovviamente. Fatto sta che, appena appresa la notizia, Andrea ha letteralmente perso le staffe.

Andrea Damante, l’ultima indiscrezione sulla sua nuova fiamma l’ha fatto infuriare: lo sfogo

‘Andrea Damante, chiusa definitivamente la storia con Giulia De Lellis, si è messo in cerca di una nuova fiamma’, sono proprio queste le parole che, sul settimanale ‘Chi’, si leggono e che raccontano di quanto stia accadendo tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua bellissima corteggiatrice. A quanto pare, infatti, non soltanto, in questi ultimi giorni, il deejay veronese si starebbe facendo vedere in compagnia di questa nuova ragazza, ma starebbe frequentando anche gli stessi posti in cui era solito portare la sua ex compagna. Insomma, una vera e propria indiscrezione choc, c’è poco da dire. Contro la quale, però, il bel Damante ha avuto una furiosa reazione. La notizia, infatti, l’ha fatto realmente perdere le staffe. E, proprio pochissime ore fa, Andrea non ha potuto fare a meno di smentirla categoricamente. Ecco le sue parole sul suo canale social ufficiale.

‘Questa volta risparmiatevi tutta questa m***a. Questa volta non merito di essere infangato’, ha iniziato a dire Andrea Damante in questo furioso social. Poi ha continuato a dire: ‘Qui nessuno ha nessuno. Quando ci sarà qualcosa da dire, saremo i primi. Non mettete in mezzo persone che non esistono’. Infine, ha poi concluso: ‘Abbiate rispetto per questo momento’. Insomma, da queste sue parole sembrerebbe essere certo: non c’è nessuna nuova fiamma! Voi cosa ne pensate?

