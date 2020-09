Bradley Cooper racconta il suo periodo di quarantena per il Covid: ha fatto una confessione su sua mamma, ecco le parole del divo di Hollywood.

Attore e regista: è uno dei personaggi di Hollywood più amati negli ultimi anni. Bradley Cooper oltre ad essere un bravissimo attore, è anche un vero e proprio sex symbol per tantissime donne. Bradley è papà dal 2017: la piccola Lea De Seine Shayk Cooper è nata dalla relazione tra l’attore e la top model Irina Shayk. E’ con sua figlia che Bradley ha trascorso la quarantena durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. In un’intervista a Interview, l’attore e regista ha raccontato di esser rimasto nel suo appartamento di New York con Lea e la madre Gloria Campano. Sono stati veri e propri mesi di isolamento: non è mai uscito da casa per tutelare soprattutto la sua mamma che non gode di ottimi condizioni di salute. Ecco le parole di Bradley.

Bradley Cooper sta vivendo una situazione terribile: “Il Covid è pericoloso”, incredibile confessione

Sono mesi duri per l’Italia e per il resto del mondo: il Coronavirus ha colpito milioni di vite e continua ad essere presente tra noi. Bradley Cooper in un’intervista a Interview ha raccontato di essere terrorizzato dal Covid-19 soprattutto per sua mamma: la signora soffre di una patologia e non può assolutamente rischiare di contrarre il virus. Gloria Campano, la mamma dell’attore che ha origini italiane, soffre di colostomia: “Non sono mai uscito di casa. D’altronde ero con mia mamma che ha quasi 80 anni, quindi ho agito con la massima prudenza. Ha quasi 80 anni e una sacca da colostomia, quindi non ho potuto far entrare nessuno a casa. E non sono potuto uscire: se prende il Covid, è finita”.

La quarantena a casa Cooper è stata piuttosto costruttiva per la sua piccola Lea, nata dalla storia con la top model Irina Shayk. Il famosissimo divo di Hollywood ha raccontato che per fortuna in casa ha un piccolo cortile dove ha trascorso alcune ore della giornata durante il lockdown con sua figlia. Si è divertito a fare il maestro di nuoto con la piccola: “Ho aperto una specie di scuola materna individuale: al mattino le davo lezioni di nuoto nella vasca da bagno” ha raccontato. Mamma Irina ha raggiunto Lea a fine maggio ed è stata a casa con l’ex compagno e la piccola per 4 ore: tra i due è rimasto un ottimo rapporto nonostante la rottura.