Grande Fratello Vip, chi è Pierpaolo Petrelli: alcune curiosità del Vip ed il suo sogno nel cassetto, conosciamolo insieme.

Grande Fratello Vip, ci siamo. Ancora pochi giorni ed i riflettori saranno nuovamente puntati sulla casa più spiata d’Italia. Tante novità ci attendono nella nuovissima edizione del reality condotto per la seconda volta consecutiva dal giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini, che sarà affiancato in questa esperienza dalla presenza dei due opinionisti Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ed Antonella Elia che ha fatto molto parlare dopo la sua partecipazione insieme a Pietro delle Palme a Temptation Island. Sarà un’edizione scoppietante quella del Grande Fratello Vip? Sicuramente il suo cast lo è. Dopo aver appreso chi sono i concorrenti ufficiali del reality dal settimanale Di Più, oggi parliamo di lui: Pierpaolo Petrelli, uno dei partecipanti del reality più seguito ed amato dagli italiani.

Grande Fratello Vip: Pierpaolo Petrelli curiosità e quel sogno nel cassetto

Pierpaolo Petrelli è uno dei membri del cast di concorrenti che fra qualche giorno entrerà nella casa più mormorata e spiata d’Italia. Ma quanto sappiamo di lui? Conosciamolo meglio. Classe 1995, originario di Maratea. Ha appena 25 anni e ha già un particolare trascorso in TV, infatti a cavallo tra il 2011 ed il 2012 ha fatto parte del corpo di ballo del programma I migliori anni in onda su Rai 1. Un grande successo però lo raggiunge nel 2013, quando insieme ad Elia Fongaro, vengono scelti per la prima volta degli uomini come Velini della programma televisivo Striscia la Notizia, in onda su Canale 5. Splendido e dolcissimo papà di un bimbo nato nel luglio del 2017 dalla relazione che ha avuto con la modella e showgirl cubana Ariadna Romero, storia che poi ha subito un tracollo nel 2018. Dopo la fine della storia con la modella, nell’estate dello stesso anno è stato tentatore sull’isola delle tentazioni nel reality Temptation Island, ed approda successivamente nello studio di Uomini e Donne per corteggiare la tronista Teresa Langella. Ma il suo percorso nel programma deraglia perché Teresa sceglie al suo fianco Andrea Del Corso. E’ stato poi paparazzato nel 2019 in compagnia dell’influencer Ginevra Lambruschi, ma anche in quel caso la storia tra i due non ha avuto un risvolto positivo, al contrario Pierpaolo è stato accusato di aver approfittato della relazione per ottenere maggiore visibilità. Le sue apparizioni in TV sono state precedute da svariati impieghi lavorativi che il giovane ha svolto affiancati ad un percorso di studi alquanto impegnativo, che Pierpaolo sceglie di intraprendere per coltivare quello che è il suo sogno; infatti dopo il diploma si è iscritto all’Università di Roma alla facoltà di Giurisprudenza, perché il suo desiderio è quello di diventare un avvocato.

Tifoso della squadra di calcio della Juventus non perde una partita; grande appassionato di sport, in particolare di canottaggio e non solo. Infatti sembra che il giovane abbia una grande passione per il fitness, vanta per l’appunto un fisico scolpito e ben fatto che mette in mostra nel suo canale Instagram, dove possiamo trovare post che lo ritraggono a dorso e petto nudo, che sicuramente riscuotono una certa visibilità poiché non passa inosservato. Ci domandiamo allora se Pierpaolo Petrelli porterà scompiglio all’interno della casa del GF Vip? Farà battere il cuore a qualcuna? Lo scopriremo sicuramente! Nel frattempo, gli facciamo un in bocca al lupo per questa sua nuova avventura televisiva.

RC