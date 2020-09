Alba Parietti ha mostrato ai suoi fan il suo cambio look sui social: con un selfie scattato dal parrucchiere la famosa showgirl ed opinionista ha incantato tutti!

Alba Parietti è uno dei personaggi televisivi più famosi in Italia ed è sempre molto attiva sui social. E’ solita condividere con i suoi sostenitori scatti di sé, del suo lavoro e dei suoi interessi: l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi non perde mai occasione per interagire con i suoi follower. Pochi giorni fa ha mostrato a tutti il suo cambio look al ritorno dalle vacanze: “Tornata a Milano, pronta per andare dal parrucchiere, pronta per raccontarvi le sorprese per l’autunno. Tagliamo quello che c’è di troppo” ha raccontato in un video su Instagram quattro giorni fa. Il cambio look è piaciuto a tutti: è ritornata ad essere bionda ed ora ha un acconciatura piuttosto rock! Ecco il post!

Alba Parietti, cambio look: “Blondie and rock”, il selfie incanta i followers

Alba Parietti sul suo canale social è solita interagire con i suoi migliaia di sostenitori ma non solo: pubblica quotidianamente immagini di sé, selfie che incantano tutti! Tiene costantemente aggiornati i suoi fan sui suoi spostamenti e proprio al rientro dalle vacanze aveva comunicato che il suo primo impegno era dal parrucchiere: così è stato! La Parietti ha deciso di ‘dare un taglio ai capelli di troppo’ e cambiare colore: è tornata ad essere bionda ed il suo look mostrato nel post pubblicato è davvero rock adesso! Date un’occhiata:

E’ piaciuto a molti il suo nuovo taglio: “Bellissimo colore bellissimo taglio e bellissima lei. Grande ammirazione e rispetto”, “Sei bellissima, questo taglio ti sta benissimo. Una ragazzina”, “Splendida” sono alcuni dei commenti di utenti Instagram che la seguono.