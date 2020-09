Antonella Clerici, chi è il compagno Vittorio Garrone? Scopriamo insieme alcuni dettagli della vita privata dell’uomo che ha conquistato la nota conduttrice televisiva.

Antonella Clerici, conduttrice televisiva italiana da anni sulla Rai, precisamente su Rai 1, sta per ritornare sullo schermo televisivo con un nuovo programma. Dopo la separazione dall’ex compagno, in un’intervista come ospite alla trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier qualche tempo fa ha raccontato dell’amore ritrovato grazie al suo nuovo compagno Vittorio Garrone. La Clerici infatti si lascia andare a dichiarazioni dolcissime e dice: “Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò ma che non lascerò mai”. I due si sono conosciuti grazie ad un’amicizia in comune, quella della dottoressa Evelina Flachi, che è ha fatto per loro da Cupido. La donna infatti ha organizzato per i due un appuntamento al buio. La Clerici però si è presa i suoi tempi prima di cedere dal momento che usciva da una precedente storia con Eddy Martens. Garrone dopo un paziente e lungo corteggiamento è riuscito a conquistare la conduttrice. Oggi i due vivono insieme ad Alessandria. Ma scopriamo di più, conosciamo meglio Vittorio Garrone.

Antonella Clerici: chi è Vittorio Garrone?

Classe ’66, Vittorio Garrone è nato a Genova il 27 Aprile. E’ un noto imprenditore, ed insieme ai suoi fratelli è uno dei maggiori azionisti della ERG, gruppo industriale produttore di energia eolica. E’ presidente della SODAI azienda impiegata nel settore della purificazione delle acque industriali.

E’ uno sportivo, ha una passione per i viaggi, inoltre ama il trakking e l’equitazione, sport che pratica con molta frequenza. Infatti nella sua abitazione ad Alessandria, dove vive con la sua compagna Antonella Clerici, ha un allevamento di cavalli destinati alle competizioni olimpiche. Prima della relazione con la conduttrice televisiva, Vittorio è stato sposato diversi anni, e per anni ha inoltre vissuto in Sud America. Da questo matrimonio sono arrivati 3 figli, Beatrice, Luca ed Agnese con i quali papà Vittorio ha uno splendido rapporto e la stessa Antonella Clerici ha instaurato un bel legame.

