Elodie, arriva l’inaspettata confessione su Maria De Filippi: l’ex allieva di Amici lo ha raccontato solo ora, ecco le sue parole nel dettaglio.

Elodie è senza alcun dubbio una delle cantanti del momento. La sua voce graffiante e il suo indiscutibile fascino le hanno permesso di conquistare in pochi anni il cuore del pubblico, rendendola un’artista affermata e apprezzata. Solo 5 anni fa, infatti, precisamente nel 2015, ha partecipato ad Amici, arrivando al secondo posto, alle spalle di Sergio Sylvestre. Il talent di canale 5 è stato un vero e proprio trampolino di lancio per la cantante, la cui carriera è in continua crescita. Fidanzata con il rapper Marracash, Elodie è molto amata anche per la sua bellezza e sensualità, ma soprattutto per la sua forte personalità. Il suo passato non è stato facile, come lei stessa ha raccontato in diverse occasioni, e questo l’ha resa una donna forte e indipendente. Della sua storia passata e della sua carriera, Elodie ha parlato in un’intervista nel programma di Francesca Fialdini ‘Da noi…A Ruota Libera’, svelando alcuni retroscena sulla sua vita, ma soprattutto facendo una confessione inaspettata su Maria De Filippi. Siete curiosi di sapere cosa ha detto?

Elodie, confessione inaspettata su Maria De Filippi: non l’aveva mai raccontato prima

Elodie ha partecipato come ospite al programma di Francesca Fialdini ‘Da noi… A Ruota Libera‘, nel quale ha parlato della sua vita e della sua carriera, cominciata grazie alla partecipazione ad Amici nel 2015. La cantante ha raccontato che prima di fare questo lavoro ha avuto per diverso tempo un impegno come cubista e che ha sempre dovuto combattere con i pregiudizi della gente nei suoi confronti: “Mi guardavano come fossi una facile. Mi è servito molto a non farmi toccare da ciò che pensava la gente” ha detto Elodie, che ha parlato anche dei suoi inizi musicali e dunque della sua esperienza ad Amici. Di Maria De Filippi, la cantante ha detto cose davvero bellissime, definendola una ‘madre’. Non solo però, perché Elodie ha anche fatto una ‘confessione’ sulla conduttrice, dicendo che quest’ultima l’ha aiutata a introdurre delle regole nella sua vita: “Senza imposizione però, lei è un’osservatrice e ti dà la possibilità di esprimerti come vuoi”, ha aggiunto Elodie.

Parole bellissime, dunque, nei confronti della De Filippi, che negli anni è stata spesso considerata dai giovani allievi di Amici un vero e proprio punto di riferimento. Cosa ne pensate delle parole di Elodie sul suo conto?