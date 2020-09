Nel putiferio scatenatosi attorno a Briatore e al Billionaire, tanti i vip coinvolti: tra questi anche Paolo Bonolis, che stavolta ha deciso di dire la sua.

Era accaduto pochi giorni prima che scoppiasse la bomba: Paolo Bonolis, appassionato di calcio, appariva insieme al figlio in una foto di gruppo scattata in Sardegna e pubblicata da Briatore su Instagram, al termine di una partita in cui erano presenti sia l’imprenditore piemontese che Sinisa Mihajlovic, entrambi poi risultati contagiati dal Covid. Ovviamente, all’indomani della notizia, anche Bonolis e suo figlio Davide si sono sottoposti immediatamente al tampone, che fortunatamente ha dato esito negativo. Ora, però, appurata l’esplosione del focolaio proprio all’interno del famoso locale di Briatore, dove una caterva di vip ed influencer ha contratto il virus, con tutte le conseguenti polemiche del caso tra chi condanna gli atteggiamenti irresponsabili e il voler lucrare sulla vicenda e chi invoca il “Non giudicare” del Vangelo, Bonolis decide di esprimere il suo pensiero e lo fa in un’intervista all’Huffington Post. Parole molto sferzanti quelle del conduttore, che non ne può proprio più del ciclone mediatico scatenatosi. Vediamo cosa ha detto Paolo.

Paolo Bonolis, le parole del conduttore sul caso Briatore

Paolo Bonolis non fa mistero sul suo trovare assurdo tutto questo clamore: secondo lui, in un periodo del genere, è ridicolo stare a fare la conta degli infetti e giocare a stabilire “i buoni e i cattivi”. Il conduttore auspica un ritorno ad argomenti più seri e soprattutto un non cercare da parte di nessuno di ricavare vantaggi da una situazione del genere. Grande il disappunto anche sull’accanimento nei confronti del proprietario del Billionaire, che in questi giorni sta trascorrendo la quarantena ospite a casa di Daniela Santanché: “Trovo ridicolo questo j’accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore, il presidente dell’AGUI, l’Associazione dei Grandi Untori Italiani”, ha sdrammatizzato Paolo.

Parole chiare e decise quelle di Bonolis. Vedremo quale sarà il prossimo personaggio pronto a dire la sua sulla vicenda.

L.C.