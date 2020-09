Elisa, confessione “dolorosa”: c’entrano suo padre e la sua famiglia

La cantante Elisa ha voluto aprirsi con il settimanale Vanity Fair, spiegando perché, a causa dell’infanzia un po’ complicata che ha dovuto affrontare, non credeva sarebbe diventata mai madre.

Elisa è una delle cantanti italiane più amate, cantautrice e compositrice, nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi e ottenuti grandi riconoscimenti. Nata a Trieste, è cresciuta in un ambiente culturale misto e si è dedicata a comporre i suo brani fin da piccolissima. L’esordio in televisione arriva a quindici anni, quando partecipa al programma Karaoke condotto da Fiorello. A Vanity Fair, Elisa ha raccontato qualcosa di sè, spiegando con una confessione “dolorosa” alcune delle convinzione che aveva maturato sulla sua vita. Convinzioni che hanno a che fare con il padre e la famiglia e che hanno cambiato il suo modo di vedere i rapporti personali e la possibilità di diventare madre. La cantante non credeva, infatti, che potesse essere bello costruirsi una famiglia sua, fare il genitore. L’assenza del padre ha influito molto sulla sua adolescenza e Elisa ha sempre sentito che qualcosa le mancava ed era convinta che non sarebbe mai diventata madre.

Elisa, la confessione dolorosa: non credevo sarei mai diventata madre

L’assenza del padre ha pesato molto su Elisa che ha sempre creduto di non essere fatta per diventare madre e genitore. La famiglia non le sembrava qualcosa di così bello, qualcosa per cui impegnarsi e lavorare, forse perché lei sentiva di non averne mai avuta davvero una. Questa realtà è cambiata quando ha incontrato Andrea, il suo compagno. I due fanno coppia dal 2008 ma si conoscono fin dai primi anni novanta. Elisa ha spiegato che Andrea è riuscito a dimostrarle quanta purezza e quanto amore possono far parte della vita di una persona. Con lui, la cantante è diventata madre di due splendidi bambini, Emma Cecile e Sebastian. A Vanity Fair, Elisa ha confessato che i figli l’hanno resa una donna forte, coraggiosa e l’hanno aiutata a perdere quel pizzico di incoscienza che fa parte di ognuno di noi. Oggi, Elisa è una donna felice e profondamente legata alla sua famiglia, che sembra aver superato l’infanzia complicata e aver ritrovato la serenità e il calore che tanto desiderava.

Elisa si racconta a Vanity Fair: non credeva sarebbe mai diventata madre (fonte Instagram)

Parole toccanti quelle di Elisa che rivelano la sua profonda dolcezza e la sua forza di carattere.