Sonia Bruganelli, il doloroso dramma che ha cambiato la sua vita

Sonia Bruganelli, la moglie del noto conduttore televisivo Paolo Bonolis ha raccontato di aver vissuto insieme al marito un doloroso dramma che ha cambiato la sua vita.

Sonia Bruganelli nota per essere la moglie del famoso presentatore, è occasionalmente presente in tv come opinionista ed ospite in programmi Mediaset. Ma è, soprattutto, un’imprenditrice: in passato ha creato in collaborazione col brand Happiness una collezione di magliette ispirata al programma Avanti un altro, trasmissione condotta dal marito. La donna si è spesso trovata al centro di diverse polemiche, anche per dei semplici acquisti, dopo aver mostrato sul suo profilo dei pacchetti di brand molto noti e soprattutto di lusso. In quell’occasione molti sono stati i commenti negativi nei confronti di Sonia, di persone che l’hanno attaccata, insultandola senza giudizio. Ma la donna ormai non le manda di certo a dire, e ha sempre saputo difendersi grazie alla sua forte personalità. Sonia Bruganelli ha anche raccontato di un doloroso dramma che ha colpito lei e suo marito Paolo Bonolis: vediamo di cosa si tratta.

Sonia Bruganelli, il doloroso dramma vissuto insieme al marito

La nota imprenditrice Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis hanno vissuto nel corso del loro matrimonio un dramma davvero inaspettato, che ha causato un grande dolore. Infatti, la figlia della coppia, Silvia, ha sviluppato alla nascita un grave problema cardiaco. Questa notizia è stata rivelata durante un’intervista a Verissimo, in cui erano presenti entrambi.

La bambina fin dalla nascita ha dovuto subire diverse operazioni per una malattia congenita al cuore che l’ha colpita. Silvia ha anche riportato a causa di questo problema delle conseguenze gravi per il suo sviluppo psicomotorio, infatti, la ragazza ha vissuto la sua vita in carrozzina. La Bruganelli ha dichiarato durante l’intervista che avrebbe voluto un percorso diverso per la propria figlia, come tutte le altre adolescenti. Nonostante tutto, ovviamente l’affetto che ogni giorno Sonia e il marito Paolo donano alla ragazza è immenso e forte, com’è giusto che sia, una prova di grande amore.

