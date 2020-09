Temptation Island, cambia la data d’inizio: quando andrà in onda la prima puntata del reality di Canale 5.

Un clamoroso cambio di programma nei palinsesti di Canale 5! Secondo un’indiscrezione trapelata sul web qualche ora fa, la nuova edizione di Temptation Island slitterebbe di qualche giorno! Proprio così: la prima puntata del reality dedicato ai sentimenti era prevista per mercoledì 9 settembre, ma qualcosa è andato storto. Nello specifico, una coppia sarebbe ‘scoppiata’ proprio prima dell’inizio della trasmissione! Motivo per il quale le registrazione sarebbero durate più del previsto, rendendo indispensabile un cambio di programma. Ma quando andrà in onda quindi la prima puntata del reality? La risposta ‘quasi ufficiale’ arriva dalla sempre informata pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’. Ecco quale sarebbe la nuova decisione presa dagli autori della trasmissione targata Maria De Filippi.

Temptation Island, cambia la data d’inizio: la prima puntata andrà in onda il 16 settembre?

Temptation Island non andrà in onda il 9 settembre! Sembra proprio che l’inizio del reality di Canale 5 sia stato rimandato di qualche giorno. Il motivo? Un tradimento scoperto da una delle fidanzate proprio a pochi giorni dall’inizio della trasmissione. Un’indiscrezione clamorosa che, se fosse confermata, segnerebbe un evento ‘storico’ per la trasmissione: non era mai accaduto che una coppia ‘scoppiasse’ prima dell’inizio! Al momento, non sappiamo se la coppia è, comunque, rimasta nel gioco o se sarà sostituita. Quello che sembra però certo è che la trasmissione non partirà mercoledì 9 settembre. Quando, allora, si chiedono i numerosi fan del programma? La risposta arriva da Instagram, da Uominiedonneclassicoeover:

Proprio così! Sembra proprio che l’inizio della trasmissione di Maria De Filippi slitterà soltanto di una settimana e andrà in onda mercoledì 16 settembre! Al momento, però, non abbiamo conferme ufficiali. Non ci resta che attendere per scoprire quando potremo seguire, finalmente, le nuove avventure di Temptation Island. A condurre lo show ci sarà Alessia Marcuzzi. Noi non vediamo l’ora di assistere ai nuovi falò, e voi?