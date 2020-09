Apprensione per Serena Enardu, problemi di salute per l’ex gieffina: l’episodio raccontato ai follower desta preoccupazione, come sta ora

Serena Enardu è stata senza ombra di dubbio una delle figure più enigmatiche e anche più chiacchierate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La donna era entrata nella casa più spiata d’Italia per cercare di ricucire un rapporto ormai rotto e deteriorato con il compagno Pago, durante la loro permanenza a ‘Temptation Island’. Nonostante i tentativi all’interno della casa e la convivenza ‘forzata’ a causa del Lockdown, i due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro e alla fine hanno ritenuto più giusto lasciarsi. Tra le domande dei fan e le varie speculazioni, ad oggi non si è ancora capito quali siano stati i reali motivi della loro rottura. Ciò che è certo è che tra i due non ci sono i presupposti per tentarci di nuovo, anzi. Pare che l’astio tra i due sia sempre più forte. Nel frattempo però ci sono altre cose nella vita della gieffina che non stanno andando nel verso giusto, purtroppo.

Apprensione per Serena Enardu: l’episodio raccontato ai follower

Solo qualche settimana fa, la donna aveva raccontato di stare molto male psicologicamente, soprattutto a causa dell’incidente in cui purtroppo la sua auto è stata distrutta dalle fiamme. Un periodo decisamente non facile per la donna, che oltre ha questo ha dovuto continuare a subire gli attacchi degli haters sui suoi atteggiamenti. Prima la macchina, poi la svastica sulla torta dell’amica, poi ancora altre polemiche sull’ex compagno Pago. Insomma, pare non esserci pace per l’ex gieffina. C’è da dire tra l’altro che il malessere della donna non è più solamente psicologico, ma sta diventando anche fisico.

La donna infatti ha fatto sapere di non essere nel pieno delle sue forze fisiche e di avere dei problemi che la stanno facendo preoccupare. Infatti attraverso delle Instagram Storie fa sapere: “Ragazzi sto bene e andrò comunque a visita dalla mia dottoressa. Effettivamente sono un po’ palliduccia e ho sofferto l’impotenza del mio corpo… Lo sfogo ce l’ho ancora. Sono un po’ stordita dal farmaco che ho preso”. Per capire a cosa possano essere dovuti questi sfoghi, ovviamente la donna si è rivolta ad un medico specialista, che le ha prescritto alcuni accertamenti da fare. Ovviamente dovremmo aspettare per sapere gli esiti di tali esami e cosa ne conseguirà.