Maurizio Costanzo dice la sua sulla questione Coronavirus e sul focolaio esploso al Billionaire con tutta la scia di contagi che ha portato.

I contagi propagatisi a macchia di leopardo in Sardegna, a quanto pare partiti dal Billionaire di Flavio Briatore, hanno scatenato una marea di polemiche. Soprattutto alla notizia della positività proprio di Flavio Briatore, il quale dopo un breve ricovero al San Raffaele, si trova ora in quarantena ospite della sua amica Daniela Santanchè. Tante le opinioni e le critiche espresse attorno al caso: proprio di recente anche Paolo Bonolis ha detto chiaro e tondo come la pensa in merito. Chi ancora non aveva parlato è Maurizio Costanzo: il giornalista, noto per la sua schiettezza, già tempo addietro aveva contestato Briatore per alcune sue affermazioni sul Coronavirus. Ma vediamo adesso cosa ha detto Costanzo sulle pagine del settimanale Chi e precisamente nella sua rubrica “Parliamone con”.

Maurizio Costanzo, il suo pensiero sulla faccenda che vede coinvolto Flavio Briatore

Innanzitutto c’è da dire che, a sorpresa, Maurizio Costanzo si è dimostrato abbastanza “morbido” nei confronti dell’imprenditore piemontese, al quale anzi ha fatto i suoi migliori auguri di una pronta guarigione. Il marito di Maria De Filippi ha indirizzato la sua vena polemica piuttosto verso la Santanchè, rea di essere stata complice di Briatore nel dare man forte alla tesi che lo voleva ricoverato per una prostatite e non a causa del Covid. Infatti alle affermazioni della donna espresse alla trasmissione “In Onda”, Costanzo ha risposto pungente: “Ma che cosa ho fatto io nella vita per farmi prendere il giro dalla Santanchè?”. Costanzo poi non ha potuto fare a meno di criticare la condotta dei clienti del Billionaire, molti dei quali, avendo irresponsabilmente dato nomi falsi all’ingresso del locale, sarebbero anche più colpevoli di Briatore.

L.C.