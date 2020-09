Giulia De Lellis, la bellissima influencer italiana, è stata una delle ospiti di Venezia 77 e ha sfilato sul red carpet conquistando i flash dei fotografi che hanno immortalato anche un piccolo “incidente”.

Giulia De Lellis è un personaggio televisivo italiano: influencer e scrittrice, è tra le giovani donne più seguite e apprezzate dei nostri giorni. Attivissima sui social, di recente ha partecipato al Festival Venezia 77, la Mostra internazionale d’arte cinematografica dove si riuniscono i maggiori esponenti del panorama cinematografico. Giulia De Lellis ha esordito in televisione con la partecipazione al programma Uomini e Donne di cui è rimasta uno dei personaggi più amati. La sua travagliata storia d’amore con Andrea Damante è stata ed è ancora al centro dell’attenzione mediatica. Giulia De Lellis ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip e il pubblico ha potuto conoscerla meglio. L’influencer è stata autrice di un libro edito da Mondadori che ha avuto grande successo, intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, in cui racconta le vicissitudini amorose affrontate. Molto apprezzata per il suo carattere spontaneo e la caratteristica di essere molto sincera, la bella influencer ha calamitato l’attenzione in un evento importante come quello di Venezia 77. Stupenda nell’abito tutto balze appena sfumato di un color lavanda, ha sfilato con sicurezza ed eleganza. Tuttavia, Giulia De Lellis è stata vittima di un piccolo “incidente”, come mostrano chiaramente le immagini di un video condiviso da lei stessa.

Giulia De Lellis, l’incidente immortalato in un video

Giunta a Venezia Giulia De Lellis, avvolta in un abitino chiaro, era pronta per salire a bordo del motoscafo per fare il suo arrivo alla Mostra internazionale d’arte cinematografica. Tuttavia, nonostante l’aiuto di uno degli assistenti, la bella influencer è inciampata rischiando di cadere, come mostrano le immagini riprese da questo video. Giulia De Lellis non si è però lasciata abbattere e con l’aria scherzosa, ha rivolto un sorriso alla telecamera, senza scomporsi. Ancora una volta, la giovane si è dimostrata spontanea e naturale, reagendo con grande semplicità all’accaduto. La stessa Giulia De Lellis ha condiviso il filmato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre quattro milioni di follower. Questo denota la sua simpatia e la capacità di ridere di se stessa, che la rendono tanto apprezzata.

Una piccola disavventura per la bella Giulia De Lellis che non ha di certo intaccato una splendida esperienza!