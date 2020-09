A pochi giorni dall’inizio di Temptation Island, una coppia partecipante è stata già sostituita: clamoroso colpo di scena.

La nuova edizione di Temptation Island che, fino a qualche giorno fa, sapevamo sarebbe dovuta partire il 9 Settembre ha tutte le carte in regole per dimostrarsi davvero imperdibile e, soprattutto, incredibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, la messa in onda della prima puntata è clamorosamente slittata perché, a quanto pare, una delle fidanzate avrebbe scoperto un tradimento del suo fidanzato, ma anche perché, come riportato da Davide Maggio ed, in seguito, ampiamente ‘arricchito’ da TV Blog, sembrerebbe che una coppia sia stata già sostituita. Si, avete letto proprio bene: a pochi giorni dall’inizio delle riprese, l’isola delle tentazioni avrebbe subito questo gravissimo colpo. Ecco, ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme nel minimo dettaglio.

Temptation Island, una coppia è stata già sostituita: cos’è successo

Soltanto pochissime ore fa, come raccontato in un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato dell’ultima imperdibile novità di Temptation Island. Come dicevamo precedentemente, la prima puntata del docu-reality delle coppie non andrà più in onda il 9 Settembre come stabilito, piuttosto è stata clamorosamente rinviata. Non sappiamo esattamente quando Alessia Marcuzzi darà inizio alle danze, sia chiaro. Fatto sta che, da come si può chiaramente immaginare, si tratta di un vero e proprio colpo di scena. Anche perché, come svelato in anteprima da Davide Maggio, sembrerebbe che a far rinviare il tutto sarebbe stata la scoperta di un tradimento. Però, badate bene, le sorprese non sono affatto finite qui. Perché, come raccontato invece da TV Blog, sembrerebbe che, a pochi giorni di distanza dall’inizio delle riprese, una coppia sia stata già sostituita. Non sappiamo, sia chiaro, chi sia stato ‘rimpiazzato’. Come, d’altra parte, non sappiamo chi è stato il ragazzo ‘infedele’ e la ragazza che, invece, ha scoperto di essere stata tradito. Fatto sta che, da quanto si apprende, all’Is Morus Relais è approdata una nuova coppia. Ma chi sono?

Quindi, non soltanto una delle sei fidanzate ha scoperto, anzi, per meglio dire, ha avuto la conferma di essere stata tradita, ma, a quanto pare, una coppia è stata già sostituita. Insomma, se questi sono i presupposti, supponiamo che Temptation Island con Alessia Marcuzzi sia davvero imperdibile. Non lo pensate anche voi?

Chi sono le sei coppie che vi prenderanno parte?

Una cosa è certa: Alessia Marcuzzi, per la sua seconda edizione consecutiva di Temptation Island, ne vedrà davvero delle belle. Chi per un motivo e chi per un altro, ciascuna coppia ha deciso di mettere a dura prova il loro amore e sentimento. Riusciranno a superare questa dura prova? Staremo a vedere!