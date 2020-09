Sapete dove sono nate le più belle canzoni di Antonello Venditti? In pochi conoscono questa interessante curiosità: le ha scritte in luogo a cui è molto legato…Scoprire questo dettaglio!

Antonello Venditti non ha bisogno affatto di presentazioni. Il famoso cantautore e pianista italiano è considerato tra i più popolari della ‘Scuola romana’: con 30 milioni di copie è uno degli artisti italiani ad aver venduto più dischi. Si avvicinò alla musica davvero da piccolissimo: era alle elementari quando iniziò a suonare il pianoforte. Sono tante le canzoni di incredibile successo firmate Antonello Venditti: a distanza di anni dalla loro uscita ancora oggi si sentono in radio o cantare dagli italiani e non solo. C’è una curiosità che riguarda tre brani davvero famosi di Venditti che non tutti conoscono: sapete come sono nate ‘Ricordati di me’, ‘Amici Mai’ e ‘Alta Marea‘? Ve lo sveliamo subito…

Antonello Venditti, curiosità sulle canzoni più famose: sapete come sono nate?

Antonello Venditti è molto legato a Monte Argentario, un comune italiano della provincia di Grosseto in Toscana. Il luogo ha una grande tradizione marinaresca: si tratta di un meraviglioso promontorio e nasce come isola ma nel corso dei secoli l’azione congiunta delle correnti marine ha creato due ‘tomboli’, ovvero due strisce di terra che hanno unito l’isola alla terra ferma. Lì Venditti ha una residenza e proprio sul promontorio sono nate tre delle sue più grandi canzoni: Amici Mai, Ricordati di Me e Alta Marea. Questa è una curiosità che in pochi conoscevano: c’è da dire che Amici Mai, Ricordati di Me ed altre due canzoni, il cantante le ha dedicate alla sua ex moglie, Simona Izzo. I due sono stati sposati dal 1975 al 1978 e dalla loro storia d’amore è nato Francesco, oggi attore e doppiatore.