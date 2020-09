Belen e Cecilia in videochiamata: lei si mostra senza ‘imbarazzo’, proprio così; l’immagine è stata condivisa su Instagram.

Non è stata un’estate semplice, questa del 2020, per le sorelle Rodriguez. Per Belen è arrivata la nuova, inaspettata, rottura con Stefano De Martino, mentre Cecilia sembra essere in piena crisi con Ignazio Moser. Ma, anche quando in amore le cose non procedono per il meglio, le splendide Rodriguez sanno di poter contare l’una sull’altra. Un rapporto meraviglioso, quello che lega Belen e Cecila, che anche sui social condividono attimi delle loro giornate insieme: qualche giorno fa, il video del balletto in barca postato da Cechu ha incantato tutti. Stavolta, invece, è stata Belen ha condividere un momento ‘privato’ tra lei e la sorella: uno screen di una videochiamata, con tanto di dedica. E sapete come si è mostrata Cecilia in video? Diamo un’occhiata.

Belen e Cecilia in videochiamata: lei si mostra senza ‘imbarazzo’, con i capelli in fase di preparazione!

“Sei la mia vita”. Poche e semplici parole, quelle che Belen Rodriguez dedica alla sorella Cecilia, nell’ultima foto condivisa nelle sue stories di Instagram. Non una foto qualunque! Bensì uno screenshot di una videochiamata tra le due bellissime sorelle. Una dedica dolcissima, quella di Belen, che conferma lo splendido rapporto che lega le Rodriguez. Nell’immagine pubblicata, Cecilia era alle prese con trucco e parrucco, prima di approdare a Venezia per la Mostra del Cinema. E, ‘senza imbarazzo’, Cechu si mostra sui social con i capelli ancora raccolti, prima di scioglierli dopo la piega. Ma, seppur in fase di preparazione, Cecilia è già bellissima. Ecco la foto condivisa da Belen:

Eh si, un momento davvero dolcissimo quello che Belen ha voluto mostrare ai numerosi followers di Instgaram. Un’ennesima prova dell’amore incondizionato tra le due meravigliose argentine. E voi, cosa aspettate a seguirle sui social? I loro profili sono ricchi di contenuti interessanti, non ve ne pentirete!