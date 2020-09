Coronavirus, anche Wanda Nara si sottopone al tampone e svela i risultati sul suo canale social ufficiale: ecco l’esito finale.

Sembrerebbe proprio che l’incubo Coronavirus non voglia affatto arrestarsi. Proprio in questo ultimo periodo, oltre all’aumento dei contagi per le persone rientranti dalle proprie vacanze, si stanno verificando notevoli contagi tra i calciatori. È il caso, ad esempio, del Paris Saint Germai. Che, dopo la positività di Marquinhos, ha subito anche un altro duro colpo. Come raccontato in un nostro recente articolo e, soprattutto, come rivelato dal quotidiano francese ‘L’equipe’, sembrerebbe che anche Keylor Navas e Mauro Icardi siano risultati positivi al Covid-19. Ebbene si. Anche l’ex stella neroazzurra sembrerebbe aver contratto il temibile virus cinese. Motivo per cui, come rivelato dalla diretta interessata, anche Wanda Nara e i suoi figli si sono sottoposti al tampone. A riferire ogni cosa, come dicevamo, è stata l’argentina stessa. Che, pochissime ore fa, ha svelato su Instagram il risultato finale.

Wanda Nara fa il tampone per il Coronavirus e mostra i risultati su Instagram

Sempre solita a condividere degli scatti fotografici davvero da urlo e, soprattutto, ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le capita durante le giornate, pochissime ore fa, Wanda Nara non ha potuto fare a meno di svelare loro i risultati del suo tampone per il Coronavirus. Come dicevamo precedentemente, secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘L’equipe’, Keylor Navas e Mauro Icardi, reduci da una vacanza alle Baleari, sarebbero risultati positivi al Covid-19. Immediata, perciò, la decisione della bellissima Nara a sottoporsi, insieme ai suoi figli, al tampone. Ecco, ma qual è l’esito? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, attraverso uno splendido ritratto di famiglia, ha voluto dare pubblicamente i risultati.

‘Stiamo tutti bene. Il mio risultato è negativo (non ho il Coronavirus), come quello dei bambini. Il nostro stato attuale è buono. Grazie per tanto amore e preoccupazione’, dice Wanda Nara in questo post social. Insomma, pericolo scampato: l’argentina e i suoi cinque figli non sono stati affatto contagiati.

