Pierfrancesco Favino spiega perchè non ha sposato la compagna e racconta un episodio imbarazzante avvenuto quando si sono conosciuti

Favino è uno degli attori più amati del cinema italiano. Nonostante un giovane debutto a teatro e alcune apparizioni cinematografiche, l’attore si afferma all’inizio degli anni duemila, quando è fra i protagonisti de L’Ultimo bacio di Gabriele Muccino. Favino si afferma definitivamente quando veste i panni di Gino Bartali nell’omonima miniserie televisiva. In seguito ha recitato in innumerevoli opere italiane e anche in vari film hollywoodiani, diventando uno degli attori italiani di maggiore successo della sua generazione. Nel corso della carriera ha vinto tre David di Donatello e cinque Nastri d’argento. Nel 2018 è stato tra i co-conduttori del Festival di Sanremo, dove ha riscosso un successo straordinario.

Pierfrancesco Favino, curiosità sulla compagna

Favino è legato sentimentalmente dal 2003 all’attrice Anna Ferzetti, con la quale ha avuto due figlie, Greta e Lea. La Ferzetti è figlia d’arte, ha recitato anche lei nella miniserie televisiva dedicata a Gino Bartali ed ha ricevuto una candidatura al David di Donatello e ai Nastri d’Argento come miglior attrice non protagonista per Domani è un altro giorno. Nel 2019 ha condotto il PrimaFestival.

I due si sono conosciuti ad una festa di amici in comune dove hanno ballato insieme per la prima volta. Proprio al primo incontro è avvenuto un episodio imbarazzante: Favino le avrebbe infatti pestato un piede. Per molti anni, data la differenza d’età (Favino ha 13 anni in più rispetto all’attrice), hanno vissuto in due appartamenti separati, anche se nello stesso condominio. Nonostante siano legati da circa diciassette anni e abbiano avuto due splendide bambine, la coppia non ha mai deciso di sposarsi. L’attore, in un’intervista a F, ha svelato il motivo: “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità“.

Favino e la compagna sono un classico esempio di coppia moderna: differenza d’età sostanziale, niente matrimonio, entrambi in carriera, ma lo stesso felici e soprattutto innamorati. L’attore quando parla della sua compagna in un’intervista per un giornale oppure in televisione appare sempre profondamente innamorato della sua donna. Lo stesso si può dire della Ferzetti. La loro storia d’amore è stata poi impreziosita dalla nascita di due splendide bambine, che oggi riempiono ancora di più la loro vita. Riguardo alla carriera, invece, i due attori non possono assolutamente lamentarsi: Favino è uno dei migliori attori italiani in circolazione (spettacolare la sua performance ne Il traditore, giusto per citarne uno), mentre la Ferzetti è un’attrice emergente molto in gamba.