In diretta dall’Arena di Verona, proseguono i Seat Music Awards: ecco la scaletta dei cantanti che si esibiranno sul prestigioso palco.

Dopo il boom di ascolti registrato nella prima puntata di mercoledì scorso, con più di 4 milioni di telespettatori e uno share del 22,2%, stasera 5 e domani 6 settembre sono previste altre due serate dei Seat Music Awards, l’evento a sostegno della musica e di tutto il comparto dello spettacolo. I lavoratori di questo settore sono stati infatti senza dubbio tra i più colpiti dalla crisi scatenata dall’emergenza Covid. Carlo Conti e Vanessa Incontrada ci aspettano quindi stasera e domani alle 20:35 su Rai 1 per trascorrere alcune ore all’insegna della musica, insieme a decine di artisti che si esibiranno sul prestigioso palco dell’Arena con il fine di raccogliere fondi a favore dell’iniziativa “Covid19 – Sosteniamo la musica”. I premi della musica italiana quest’anno cambiano la loro consueta filosofia: questi Seat Music Awards, infatti, non premieranno gli artisti, ma saranno loro ad omaggiare e difendere una categoria intera di lavoratori, quella dello spettacolo, duramente messa alla prova dalla catastrofe Coronavirus, con migliaia di concerti ed eventi annullati nei mesi scorsi.

Seat Music Awards, seconda e terza puntata: la scaletta degli artisti

Attesi molti volti celebri del mondo delle sette note: in base alla scaletta, sabato sera, sarà la volta di Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Baby K, Gigi D’Alessio, Diodato, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani,Modà, Ghali, Il Volo, J – Ax, Levante, Francesco Renga, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Mika e Michele Bravi, Fabrizio Moro, Irama, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Max Pezzali, Mahmood, Fred De Palma, Raf e Tozzi, Riki, Anna Tatangelo, The Kolors. Ospite in programma per questa seconda serata dei Seat Music Awards, il simpaticissimo attore Enrico Brignano. Sarà poi Nek a condurre la terza puntata dei Seat Music Awards, in onda domani, domenica 6 settembre alle 16 su Rai 1: anche qui troveremo Il Volo, Gigi D’Alessio e Clementino, Bugo e Ermal Meta, Mario Biondi, Ron, Marco Masini, Fabrizio Moro, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia, Aiello, Nina Zilli, Mr. Rain, Simona Molinari, Giovanni Caccamo. Non mancheranno altri artisti, tra cui Michele Placido, protagonisti di questa “Settimana della Musica”. La voce narrante di questa terza puntata sarà quindi quella di Nek, che accompagnerà il pubblico a conoscere più in profondità i cantanti e le loro canzoni, in un vero e proprio viaggio nel mondo della musica.

Ricordiamo che per offrire il proprio sostegno alla raccolta “Covid 19 – Sosteniamo la musica”, il numero solidale 45588 resterà attivo fino al 21 settembre.

L.C.