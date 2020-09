Loretta Goggi parla della malattia e del lutto dopo la morte del marito;

la dolorosa perdita l’aveva trascinata in un vortice di dolore.

Loretta Goggi è una famosissima cantante, attrice, conduttrice televisiva, imitatrice e scrittrice italiana. Una carriera la sua iniziata all’età di 9 anni come attrice bambina ed all’età di 12 anni incide la sua prima canzone. Una carta di identità di tutto rispetto quella della nota cantante ed attrice, che ha lavorato al fianco di volti noti del mondo dello spettacolo, tra questi Renzo Arbore, Pippo Baudo, Gigi Proietti, Massimo Ranieri e tanti altri. E proprio al fianco di Gigi Proietti la sua voce si è prestata al doppiaggio televisivo, ricordate il canarino Titti, il personaggio del cartone animato della Worner Bros? Si la voce di Titti era proprio quella della nostra Loretta! Numerosi nel contesto musicale sono stati i singoli pubblicati, ed è con il suo brano più celebre con il quale ha venduto milioni di copie Maledetta Primavera che Loretta Goggi partecipa come concorrente nel 1980 al Festival di Sanremo, conquistando il secondo posto in classifica. La ritroviamo inoltre attrice di Fiction come Sorelle e serie TV Come fai Sbagli, e giudice televisiva di talk show come Tale e Quale Show in onda sulla Rai. Legata al marito Gianni Brezza, un amore nato dietro le quinte degli studi televisivi, una storia durata 32 anni. La perdita del marito Gianni a causa delle complicanze scaturite da un tumore avviene nel 2011, lui aveva 74 anni. E’ stata per Loretta Goggi una dolorosa perdita.

Loretta Goggi parla della malattia dopo la perdita del marito Gianni.

In un’intervista per la rivista Gente, la cantante Loretta Goggi parla del dramma della malattia scaturito dal grande lutto dopo la perdita del marito. “Quando ho perso Gianni tutto si è spento. Sono stata malissimo, ho passato sei mesi in casa, senza uscire. Non riuscivo a camminare né a mangiare” – racconta Loretta Goggi nella sua intervista.

E poi segue il dramma, accanto al dolore per la perdita del suo grande amore, arriva la malattia: “Anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare” – dure parole quelle del racconto della cantante, che rivela di essere uscita da questo profondo tunnel grazie al sostegno della sorella Daniela e di un’endocrinologa che hanno saputo guidarla nel suo percorso di guarigione. Con tempo e pazienza; ed alla domanda “Come si sopravvive alla scomparsa dell’uomo che ami?” – Loretta risponde :”Con la fede, chi ce l’ha ha una possibilità di farcela. La mia famiglia mi è stata vicino. Io penso che a casa lui ci sia. Lo sento”. Loretta Goggi è pian piano tornata a vivere la sua vita, portando nel suo cuore il vivido ricordo del suo grande amore Gianni.

RC