E’ di qualche giorno fa la notizia che ‘Ballando con le Stelle‘ è stato rinviato al prossimo 19 settembre dopo che nel cast sono stati rilevati due casi di positività al Coronavirus. I due protagonisti dello show coinvolti sono il concorrente Daniele Scardina e il ballerino professionista Samuel Peron, entrambi contagiati dopo un soggiorno in Sardegna. I due stanno bene, ma sono in isolamento in attesa di ricevere almeno 3 tamponi negativi. Nel frattempo, la produzione di ‘Ballando con le Stelle’ ha deciso di far slittare l’inizio della nuova edizione al prossimo 19 settembre, per evitare ogni rischio. Intervistato da ‘LiberoQuotidiano.it’, Peron ha deciso di rompere il silenzio su questa vicenda, parlando della sua situazione di come pensa di aver contratto il virus: siete curiosi di sapere cosa ha detto il ballerino?

Samuel Peron positivo al Covid, rompe il silenzio: “Ecco come l’ho preso”, le sue parole dopo il rinvio di Ballando con le Stelle

Samuel Peron ha deciso di chiarire alcune cose in un’intervista rilasciata a LiberoQuotidiano.it. Il ballerino di ‘Ballando con le Stelle’ è risultato positivo al Coronavirus, insieme a Daniele Scardina, e questo ha causato lo slittamento della data d’inizio del programma. Contattato dal noto portale, Peron ha voluto spiegare che il suo viaggio in Sardegna non è stato per vacanza: “Io non ero a Portocervo, ma a Poltu Quatu, e non ero in vacanza, ma a lavorare”, ha specificato il ballerino, che era lì per fare il direttore artistico in un locale. Il ballerino ha spiegato che ha fatto un primo tampone, risultato negativo, il 16 agosto, per poi ripeterlo una settimana dopo, risultando a sorpresa positivo: “Mi sono subito messo in quarantena a casa”, ha dichiarato. Infine, in merito a come sia avvenuto il contagio, Peron ha due ipotesi: “Ho sempre rispettato le norme anti-Covid, andavo a dormire subito dopo il lavoro e di giorno andavo in una spiaggetta tranquilla”, ha spiegato, aggiungendo che potrebbe aver contratto il virus durante le attese in aeroporto oppure quando, l’ultima sera, il cast del locale è andato a salutarlo.

Infine Samuel ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, dicendo che si sente bene e che è pronto a tornare al lavoro appena potrà. Cosa ne pensate delle sue parole?