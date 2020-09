In una sua intervista, Benedetta Parodi ha svelato un retroscena davvero difficile sul suo passato: la sorprendente rivelazione arriva dopo anni.

Chi è una ‘buona forchetta’ e, soprattutto, chi è amante dell’arte culinaria non può non adorare lei: Benedetta Parodi. Colonna portante di diversi programmi sulla cucina, in un vero e proprio batter baleno, si è lasciata amata ed apprezzare da tutto il pubblico italiano per la sua simpatia, semplicità ed, ovviamente, per le sue numerose ricette che, soltanto a sentirle, mettono l’acquolina in bocca. Insomma, la Parodi è, senza alcun dubbio, la vera e propria regina della cucina. Eppure, vi ricordate che la sua carriera è iniziata in modo completamente diverso? E, soprattutto, ha preso una piega diversa? Ci spieghiamo meglio: sappiamo benissimo che, prima di cimentarsi con ‘Cotto e Mangiato’, la simpaticissima Parodi era alle prese con ‘Studio Aperto’, il seguitissimo telegiornale di Italia Uno. Un impegno portato avanti con tanta dedizione e tantissimo impegno che, però, è terminato nel 2008. Quando, alle prese con la cucina e ricette succulente, Benedetta è stata al timone della rubrica appartenente al medesimo tg. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Terminato il suo impegno con questa rubrica, in compagnia di sua sorella Cristina, la simpaticissima Benedetta passa al timone di Domenica In. Siamo nel 2017. Purtroppo, però, quella parentesi della sua carriera non andò affatto bene. Ed è proprio in merito a questo che, in una sua intervista a ‘Il Giornale’, ha svelato un difficile retroscena di quell’anno.

Benedetta Parodi, il difficile retroscena mai svelato su Domenica In: rivelazione inedita

Passata alla Rai e al timone, con sua sorella Cristina, di Domenica In, molto presto, Benedetta Parodi ha dovuto fare i conti con un vero e proprio flop. Gli ascolti dello show non sono mai decollati e così, per riportare in auge un programma secolare dell’azienda di Viale Mazzini, il direttore di allora è stato ‘costretto’ a richiamara Mara Venier. Ma cosa ha significato questa ‘sconfitta’ per la simpaticissima colonna portate di Bake Off? A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una sua intervista a ‘Il Giornale’, non ha potuto fare a meno di un difficile retroscena legato proprio a quell’anno. Non soltanto, infatti, la conduttrice televisiva ha rivelato di aver cancellato tutto dalla testa e, soprattutto, di aver fatto modo che tutte le polemiche sorte quell’anno non le toccassero più, ma ha anche raccontato di quanto sia stato difficile per lei prendere parte a quest’impegno. Ecco perché.

‘L’unica cosa negativa che ricordo è che alla domenica non potevo stare con i miei figli’, sono proprio queste le esatte parole che Benedetta Parodi, per descrivere ampiamente il difficile retroscena del suo passato lavorativo, ha utilizzato. In fondo, lo sappiamo, lei è molto legata alla sua famiglia e ai suoi bambini. Pertanto, stare lontani da loro in un giorno in cui, lo sappiamo, tutta la famiglia si riunisce, sarà stato davvero difficile.