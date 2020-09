Can Yaman attore della soap Daydreamer è irriconoscibile: lo scatto è di qualche anno fa, ma spunta fuori solo adesso; ecco la foto!

Can Yaman è un attore, modello ed avvocato turco, sta facendo sognare le milioni di donne sedute in poltrona solo per lui, per guardarlo nella soap televisiva in onda su Canale 5, Daydreamer-Le Ali del Sogno; una soap che fino ad ora era andata in onda nell’orario pomeridiano, ma per fare spazio al grande ritorno in tv del programma Uomini e Donne, a partire da questa sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:20, qui scopri le anticipazioni. Nella soap Can Yaman interpreta il personaggio di Can Divit è un fotografo figlio di un proprietario di un’agenzia che a seguito di un incidente deve forzatamente lavorare per suo padre. E’ qui che incontra Sanem, l’attrice turca Demet Ozdemir, e tra i due è subito amore a prima vista.

Can Yaman, l’attore di Daydreamer è irriconoscibile: lo scatto viene fuori solo ora

Bello, affascinante, dallo sguardo travolgente e quel sorriso che attira su di sé l’attenzione..beh non solo il sorriso, Can Yaman è l’uomo che tutte vorrebbero. Spunta fuori uno scatto del passato, risalente a 6 anni fa più o meno in cui l’attore appare irriconoscibile. E’ molto diverso da come lo vediamo oggi, la foto è proprio qui, date un’occhiata!

Capelli corti e più scuri, barba meno folta, fisico più asciutto. Oggi però il giovane attore appare sicuramente più in forma che mai e non fa che attirare l’attenzione con i suoi scatti social su Instagram, dove tra l’altro è molto seguito; sono circa 7 milioni di persone che non vedono l’ora di aprire Instagram per trovare un nuovo scatto! Insomma Can Yaman con il suo sorriso ammaliatore e rubacuori sa come far battere il cuore ad una donna!

