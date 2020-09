Federica Panicucci, annuncio a sorpresa in diretta a Mattino Cinque

Federica Panicucci, un annuncio a sorpresa in diretta a Mattino Cinque che ha lasciato i telespettatori senza parole: esordio col botto.

Anche quest’anno al timone di Mattino Cinque è presente Federica Panicucci e per il quinto anno consecutivo insieme alla donna ritroviamo Francesco Vecchi. I due insieme formano una delle coppie televisive più seguite di sempre. Nonostante tra in passato ci siano state delle difficoltà, oggi sono diventati ottimi colleghi e l’intesa è evidente. Le polemiche erano sorte in seguito al fuori onda di Striscia la Notizia, ma insieme Vecchi e Panicucci hanno saputo ricostruire un rapporto lavorativo solido e trovare il giusto equilibrio per poter portare il programma al successo. La presentatrice nel corso della diretta a Mattino Cinque ha rivelato un annuncio davvero incredibile che riguarda proprio il suo collega, e che ha lasciato il pubblico senza parole. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Federica Panicucci, annuncio a sorpresa a Mattino Cinque

La presentatrice dal 2009 è al timone del format Mattino Cinque, e per il quinto anno consecutivo troviamo il collega Francesco Vecchi ad affiancare la donna. Federica Panicucci ha fatto un annuncio davvero sorprendente proprio in diretta, una notizia che riguarda in primissima persona il suo collega.

La donna ha annunciato che il giornalista ha approfittato della pausa estiva per convolare a nozze. Vecchi ha mostrato la fede al dito e ha ringraziato per gli auguri ricevuti, senza rivelare alcun dettaglio del matrimonio da poco celebrato. L’uomo è sempre stato molto riservato, anche se non ha mai nascosto della presenza nella sua vita di una persona speciale. E’ noto che la moglie del giornalista non fa parte del mondo dello spettacolo e da anni ormai il loro rapporto va a avanti senza essere mostrato agli occhi del pubblico. Recentemente, Vecchi ha condiviso sul suo profilo social una foto con la donna che ha riscontrato un grande apprezzamento. Non possiamo fare altro che mandare alla nuova coppia i nostri migliori auguri.

