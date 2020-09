Giulia De Lellis, look da capogiro per il suo arrivo a Venezia; e voi sapete quanto costa l’intero outfit che ha indossato? Venite a scoprirlo!

Giulia De Lellis, bellissima influencer nota a tutti per aver partecipato al programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dopo essere uscita dal noto programma, ha ottenuto un grandioso successo sui social arrivando oggi ad avere un seguito di oltre 4 milioni di followers. Amata sui social, Giulia si mostra nel suo profilo Instagram in tutte le salse. Nonostante abbia una grande passione per la moda e per il make-up, con i suoi fan condivide di tutto: ha messo a nudo sui social anche il suo noto “problema” acneico, spiega come curarlo, come prendersi cura della propria pelle. In questi ultimi giorni ha tanto fatto parlare di sé; ha fatto sognare tutti sul Red Carpet a Venezia con quel fiabesco abito in tulle color glicine e proprio in questa occasione perché ha deciso di sfilare sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia con un make-up più leggero, che non nascondesse le imperfezioni sul suo volto. Una scelta ardua data la circostanza e l’importanza dell’evento, ma la stessa Giulia spiega che è stato facile per lei ma nonostante ciò questo è stato per la giovane un gesto volto a far capire che se lei ha sfilato alla Mostra del Cinema di Venezia mettendo in mostra l’acne, nessuno di noi dovrebbe porsi così tanti problemi ad apparire come si è veramente. Giulia De Lellis si attribuisce così l’appellativo di paladina della Body Positivity. Ma se sul Red Carpet il suo favoloso abito ha incantato tutti, la De Lellis ci spiazza ora con un look da capogiro per il suo arrivo al Lido: sapete quanto costa?

Giulia De Lellis ed il look per l’arrivo a Venezia, il prezzo è da capogiro

Per l’arrivo a Venezia Lido, in occasione del Festival di Venezia, Giulia De Lellis sfoggia un look à la page griffato GUCCI. La bella influencer non bada al portafogli: per lei un completo di raso fatto di shorts con fantasia floreale in tonalità verde ed una camicetta rosa, il cui prezzo si aggira intorno ai 980 euro, con il logo della doppia G figurativo del marchio GUCCI. Look abbinato a dei sandali con tacco ed una mini bag Jacquemus del valore di circa 800 euro, con manico rigorosamente bianchi.

L’intero look è costato alla modella circa 2000 euro. La De Lellis ci ha spiazzati anche stavolta, vero?

