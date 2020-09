Dopo Silvio Berlusconi e i suoi due figli, anche la primogenita Marina è risultata positiva al Coronavirus: la notizia è appena arrivata.

La notizia è stata appena data e, soprattutto, è stata Ansa a diffonderla: stando a quanto si apprende, sembrerebbe che anche Marina Berlusconi, primogenita dell’ex premier, sia risultata positiva al Coronavirus. Ebbene si. Dopo la positività del capo del partito ‘Forza Italia’, la sua giovanissima fidanzata e i suoi due figli, anche la più grande della progenie avrebbe contratto il Covid-19. La scoperta, a quanto pare, sarebbe avvenuta nel fine settimana. Quando, sottopostasi ad una serie di tamponi, tutti risultati negativi, appena appresa la notizia della sua famiglia, l’ultimo, compiuto qualche giorno fa, è risultato positivo. Tuttavia, stando a quanto traspare, sembrerebbe che la presidente di Mondadori sia in ottime condizioni di salute. E che, attualmente, sia in isolamento domiciliare a Milano, intenta a lavorare direttamente dal proprio telefono. Ma cerchiamo di capirne di più. E vediamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Marina Berlusconi positiva al Coronavirus: i dettagli

Appena appresa la notizia della positività al Coronavirus di Silvio Berlusconi, è scattato immediatamente anche l’isolamento domiciliare per tutti coloro che avevano avuto contatti con lui. In primis, la sua primogenita Marina. Anche la presidente di Mondadori, così, è stata costretta a restare chiusa in casa insieme alla sua famiglia. E, soprattutto, a sottoporsi a dei controlli costanti. Infatti, stando a quanto si apprende da Ansa, sembrerebbe che, fino a qualche giorno fa, tutti i tamponi, alla quale si era sottoposta, sono risultati negativi. Fino a quando, nel fine settimana, l’ultimo è, invece, risultato positivo. Tuttavia, come tiene a rassicurare l’agenzia, attualmente la donna riversa in buone condizioni. E continua a lavorare normalmente direttamente dalla sua abitazione milanese.

Non ci è dato sapere se il marito e i figli di Marina Berlusconi sia anche loro risultati positivi al Coronavirus, fatto sta che, stando a quanto traspare da Ansa, sembrerebbe che anche le loro condizioni di salute siano buone.

Come sta Silvio Berlusconi?

È questa la domanda che, da poco meno di una settimana, tutta Italia si sta facendo. Mercoledì scorso, infatti, si è diffusa la notizia della positività al Coronavirus dell’ex premier. E se, inizialmente, si diceva fosse asintomatico e in isolamento domiciliare, molto presto la situazione è cambiata. Ricoverato al San Raffaele di Milano, nella notte tra Giovedì e Venerdì, per polmonite bilaterale, il capo del partito ‘Forza Italia’ continua a trascorrere qui le sue giornate. Sin dal primo momento, come raccontato in un nostro recente articolo, le sue condizioni di salute non sono affatto apparsa preoccupante. Seppure da tenere sotto controllo per l’età e le patologie pregresse, il buon Berlusconi continua a respirare da sola e senza il supporto di alcun apparecchio. Ecco, da quel momento, sono passati diversi giorni, ma adesso come sta l’ex premier? Come raccontato recentemente, il suo stato di salute continua ad essere stazionario. Tuttavia, come specificato, i prossimi giorni saranno davvero decisivi. Tra Martedì e Mercoledì, come appreso da ‘La Repubblica’, se l’infezione dovesse iniziare il suo decorso, il leader di ‘Forza Italia’ potrebbe essere addirittura dimesso.