Selvaggia Lucarelli tuona contro Gabbani: il duro commento

Selvaggia Lucarelli non si risparmia riguardo ai Seat Music Awards 2020 e il duro commento questa volta interessa la performance del cantante Francesco Gabbani: scopriamo cos’è successo.

I Seat Music Awards 2020 si sono tenuti all’Arena di Verona e, tra gli artisti che sono saliti sul palco, troviamo Francesco Gabbani. La sua esibizione è stata molto apprezzata dal pubblico, ma Selvaggia Lucarelli, giornalista italiana, non sembra essere della stessa opinione come dimostra il duro commento riservato alla performance. Andiamo con ordine. Francesco Gabbani è un cantautore italiano nato a Carrara che si è avvicinato alla musica fin da piccolissimo grazie alla famiglia che possedeva un negozio di strumenti. Musicista, oltre che cantante, suona infatti la batteria, il pianoforte, il basso e la chitarra. Francesco Gabbana esordisce nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a Sanremo Giovani, che vince con il brano Amen. Nel 2017 raddoppierà la vittoria nella categoria Big con Occidentali’s Karma. Il cantante ha partecipato lo scorso 5 Settembre ai Seat Music Awards, manifestazione musicale a cui partecipano artisti italiani e internazionali. Dopo la sua esibizione sul palco, Selvaggia Lucarelli tuona contro di lui con un tweet, commentando duramente la sua performance.

Selvaggia Lucarelli, il duro commento sull’esibizione di Gabbani

Il post, letto da milioni di utenti, riportava la frase: “Già Gabbani è un guitto scarsissimo, se poi lo fai salire su un palco dopo #Mahmood gli fai davvero del male”. Un commento davvero duro quello di Selvaggia Lucarelli che è stata subito sommersa dalle proteste dei fan. In molti hanno difeso Francesco Gabbani, ricordando alla giornalista che ha vinto due Festival di Sanremo e venduto milioni di dischi. Altri ancora l’hanno accusata di non capire nulla di musica. Selvaggia Lucarelli, nel suo post, si riferiva ad un altro vincitore di Sanremo, Mahmood, che ha conquistato il primo posto con il brano Soldi. Probabilmente, la giornalista voleva esprimere la sua preferenza e ha usato parole un po’ troppo forti. Per questo motivo i fan si sono sentiti in dovere di difendere il loro beniamino. Da parte di Francesco Gabbani, al momento, non ci sono stati commenti né dichiarazioni, come se non avesse voluto dare importanza alla cosa o preferisse evitare di dar vita ad un dibattito sui social.

Siamo certi che Francesco Gabbani sia un artista di talento, come ha dimostrato nella sua brillante carriera.