Vanessa Incontrada meravigliosa al Festival del Cinema

In questi giorni si sta svolgendo la 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e fino al 12 settembre saranno molti i film in concorso e fuori concorso presentati in anteprima mondiale. Sono moltissime le star che stanno accorrendo al lido per calcare il red carpet , sfoggiando look decisamente differenti e innovativi. Anche la bellissima Vanessa Incontrada ha partecipato all’edizione di quest’anno presentandosi con un abito incantevole che accentua ancora di più la sua profonda bellezza. L’ultima volta che avevamo visto la conduttrice spagnola era stato ai Seat Music Awards, dove si è mostrata con un vestito nero che contornava le sue forme bellissime, la sua è un’eleganza davvero particolare, da far invidia a chiunque. E anche stavolta Vanessa non ha di certo deluso i milioni di fan che l’ammirano e seguono da tempo. Si è mostrata sul red carpet con un abito che ha lasciato tutti senza parole, un vero spettacolo della natura. Scopriamo insieme i dettagli del suo look al Festival del Cinema di Venezia 2020.

La 77esima edizione del Festival del Cinema sta avendo luogo in questi giorni e molte sono le star che hanno deciso di calcare il red carpet, sfoggiando dei look davvero sorprendenti. Tra i tantissimi personaggi che sono apparsi, ha fatto la sua uscita anche la bellissima Vanessa Incontrada, che si è mostrata con uno stile unico nel suo genere.

Vanessa Incontrada è apparsa sull’ambito tappeto rosso domenica 6 settembre per prendere parte alla prima di “The World To Come“. Ancora una volta la conduttrice ha incantato tutti per la sua immensa eleganza e raffinatezza, una bellezza che stupisce in ogni occasione. Vanessa si è presentata sul Red Carpet in abito rosso esplosivo, firmato Dolce&Gabbana, un modello con il corpetto monospalla, da un lato senza spallina, dall’altro con lo scollo a barca, e la gonna sinuosa che abbracciava con delicatezza le sue bellissime forme. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté neri e collier e orecchini in platino e diamanti della collezione Tiffany Victoria. La Incontrada è apparsa con capelli sciolti morbidi sulle spalle e ha scelto un make-up molto naturale. Un’immagine che ha incantato tutti e che non passa di certo inosservato, un vero e proprio schianto.

