Uomini e Donne, Sophie Codegoni è la nuova tronista del programma; abbiamo conosciuto di lei alcune curiosità, ma conoscete una sua grande passione?

Uomini e Donne è ritornato! Da oggi in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 dal lunedì al venerdi potrete riaccomodarvi in poltrona per godervi il vostro programma preferito! Finalmente dopo il lungo lockdown si ritorna negli studi Mediaset e la nostra conduttrice Maria De Filippi da il bentornato agli opinionisti ed il benvenuto ai nuovi tronisti, scopri qui le anticipazioni della puntata. Tra questi, la tronista che ha destato maggiore curiosità è lei, Sophie Codegoni. Nelle precedenti settimane abbiamo letto molto su di lei. Classe 2000, giovanissima, ha solo 19 anni, Sophie Codegoni vive e lavora a Milano come modella per la nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Queste alcune curiosità, ma sapete proprio tutto di lei? Conoscete la sua “particolare” passione?

Uomini e Donne, Sophie Codegoni è la nuova tronista: conoscete una sua “particolare” passione??

Vive a Milano, fa la modella, Sophie Codegoni è considerata la tronista più giovane del programma Uomini e Donne. Ama viaggiare, e questa è una delle passioni che coltiva insieme al papà Stefano, che considera il compagno ideale per i suoi viaggi. Al momento lavora solo come modella, ma sui social fa sapere che le piacerebbe tanto iscriversi all’Università per poter lavorare nello studio dentistico di famiglia. Vanta un fisico mozzafiato di cui fa sfoggio in numerosi post sul suo profilo Instagram. Ha una particolare passione per i tatuaggi; infatti ne ha diversi sul suo corpo.

Alcuni tatuaggi sono visibili, come quello presente sulla spalla destra, altri più piccoli lungo il braccio sinistro ed una piccola scritta sull’addome sinistro. E’ pronta a trovare l’amore la bellissima modella dagli occhi azzurri e fisico mozzafiato, e per trovarlo ha deciso di rivolgersi alla conduttrice Maria De Filippi, e per questo facciamo un in bocca al lupo alla nuova tronista!

