Nina Moric, “Vorrei vederti solo 5 minuti”: il messaggio struggente

Proprio pochissime ore fa, Nina Moric ha scritto un messaggio davvro struggente sul suo canale social ufficiale: ecco a chi è indirizzato.

La modella Nina Moric ha voluto dedicare un messaggio speciale al figlio Carlos tramite il suo profilo Instagram. La bella showgirl, che ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda ed è stata notata dal grande Gianni Versarce, ha sfilato per marchi di fama mondiale come Cavalli e Valentino. Giunta alla fama per aver partecipato al videoclip del brano Livin’la vida loca di Ricky Martin, si è dedicata poi alla televisione ottenendo grandi soddisfazioni. La sua vita privata è legata in modo indissolubile a Fabrizio Corona, con cui è stata sposata dal 2001 al 2007 e dalla cui relazione è nato proprio il figlio Carlos Maria. Nina Moric ha sempre mostrato un lato molto dolce, tenero e protettivo nei confronti di Carlos, fin da quando era piccolissimo. È sempre stato evidente l’amore sconfinato che prova per lui e il grande orgoglio che sente per essere sua madre. Di recente, Carlos è diventato maggiorenne e ha compiuto una scelta che è stata difficile da accettare per Nina Moric.

Nina Moric, il messaggio per il figlio Carlos nelle storie di Instagram

Il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona è diventato maggiorenne da poco e ha scelto di vivere con il padre. Come ogni madre che deve separarsi dal figlio, la modella ha dovuto affrontare momenti difficili. Nina Moric, consapevole di dover lasciare a Carlos la libertà ottenuta come giovane uomo, ha espresso i suoi sentimenti in un messaggio tra le storie del suo profilo Instagram. Il post dedicato a Carlos lo descrive come un ragazzo pieno di luce e dall’anima pura. La modella si dice convinta che avere un rapporto di complicità con il padre sarà bellissimo per lui. Nina Moric aggiunge che sente molto la sua mancanza, ma è felice di vederlo spensierato e sereno. Ovviamente, continua, non vede l’ora di riabbracciarlo e lo ama immensamente. Un messaggio davvero profondo che ha toccato i fan della modella, ricevendo grande apprezzamento e condivisione. Ecco il post di cui parliamo, potete leggerlo per intero.

Un messaggio davvero speciale da parte di Nina Moric per il figlio Carlos.