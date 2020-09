Bianca Guaccero a 14 anni, spunta lo scatto del passato sul suo profilo instangram: l’avreste mai detto?Davvero incantevole.

La nota presentatrice Bianca Guaccero è una delle donne più amate ed apprezzate degli ultimi anni. E’ un’attrice italiana che ha debuttato da giovanissima nel mondo dello spettacolo, cominciando a 18 anni nel film “Terra Bruciata” di Fabio Segatori. L’abbiamo vista alla conduzione del programma “Detto Fatto” su Rai Due, in precedenza condotto dalla bellissima e bravissima Caterina Balivo. Bianca ha dichiarato di essere stata criticata per il suo fisico, a causa della sua eccessiva magrezza, infatti, la donna tempo fa aveva un aspetto diverso, dalle forme molto più prosperose, ma pur sempre uno spettacolo. La Guaccero si è sempre mostrata come una persona dal carattere forte e determinato, una personalità davvero esplosiva e prorompente, tanto apprezzata dai suoi fan proprio per questo. Su instangram la conduttrice mostra spesso attimi della sua quotidianità, con numerosi scatti pubblicati. Recentemente Bianca ha postato una foto inaspettata, uno scatto del passato, quando aveva appena 14 anni. Vediamo insieme l’immagine che ha lasciato i fan sorpresi.

Bianca Guaccero è una delle donne più seguite degli ultimi anni, molto amata per la sua personalità forte ma allo stesso tempo dal facile sorriso. Con lei il divertimento è assicurato, come dimostra la sua appassionata conduzione del programma Detto Fatto, e anche quest’anno la vedremo al timone della trasmissione. Per quanto riguarda la sua vita privata, Bianca attualmente non sembra essere fidanzata con nessuno, anche se spesso le attribuiscono flirt e relazioni che lei ha sempre voluto smentire. La presentatrice ha avuto un’importante relazione con il regista Dario Acocella: i due si sono sposati nel settembre del 2013 e a novembre dell’anno successivo hanno avuto una bellissima bambina, chiamata Alice. Il matrimonio è però naufragato nel 2017. La conduttrice ha sempre dichiarato di sognare di trovare l’amore della sua vita un giorno. Sul suo profilo instangram spesso mostra diversi scatti della sua quotidianità, tutti ovviamente apprezzati dai suoi follower. Recentemente ha postato una foto del suo passato che ha mandato in tilt i fan.

Lo scatto in questione è stato tanto apprezzato dai suoi migliaia di fan, che sempre la seguono, la ricordiamo nel ruolo di Carolina Scapece in Capri, un’interpretazione che ha dato a Bianca una grande fama e un immenso successo. Tornando all’immagine pubblicata dalla donna, si tratta di una foto che ritrae la presentatrice all’età di 14 anni. Uno scatto che ha incantato tutti, in cui si mostra giovanissima, ma sempre bellissima, uno sguardo intenso e delicato, con broccoli che scendono all’altezza delle spalle. E’ evidente, che anche allora la nostra bella Bianca Guaccero poteva contare su un’elevata bellezza, un vero e proprio spettacolo della natura fin dalla sua adolescenza.

