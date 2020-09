Maria De Filippi e i rapporti ‘intimi’, una rivelazione che fa scalpore: di che si tratta e chi lo ha dichiarato.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Sono davvero numerose le trasmissioni con cui fa compagnia al pubblico, che la ritiene ormai quasi una di famiglia. E, a proposito di famiglia, la De Filippi è legata da ben 25 anni a Maurizio Costanzo. Proprio così: la coppia ha festeggiato le nozze d’argento proprio lo scorso 28 agosto. Era il 28 agosto del 1995 quando le due colonne di Mediaset si sono giurati amore eterno. Un amore che, a distanza di tanti anni, appare sempre più solido. Nonostante la loro grande popolarità, la coppia non ha mai amato parlare molto della propria vita privata, preferendo tenerla lontana dalla luce dei riflettori. Qualche chicca di gossip però, nel corso degli anni, è spuntata fuori. Come quella , abbastanza clamorosa, rivelata da Alfonso Signorini durante una puntata dello scorso anno di CR4 -Le Repubblica della Donne, dove il direttore di Chi era ospite fisso. Ebbene, è stato proprio nello studio di Chiambretti che Signorini si è lasciato andare a una rivelazione decisamente ‘piccante‘ su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Scopriamo cosa ha svelato!

Maria De Filippi e i rapporti ‘intimi’, una rivelazione che fa scalpore: le parole di Alfonso Signorini

Rivelazioni che hanno suscitato scalpore, quelle di Alfonso Signorini sulla coppia più famosa della tv. Parliamo di quella formata dalla queen di Canale 5 Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Un rapporto speciale, quello che lega i due, che proprio lo scorso agosto hanno festeggiato i loro 25 anni di matrimonio. Un matrimonio solido, fatto di amore, stima e rispetto. Ma, a quanto pare, di poco sesso! Proprio così, stando a quanto ha affermato Alfonso Signorini, la coppia De Filippi – Costanzo non avrebbe mai messo il sesso al primo posto nella loro relazione. In una puntata de La Repubblica delle donne in cui si parlata vi ‘matrimoni bianchi’, il direttore del settimanale Chi ha dichiarato: “I matrimoni bianchi sono sempre esistiti, già nell’antichità c’erano. Se andiamo ai giorni d’oggi ci sono la De Filippi e Costanzo. Sono 24 anni che dormono in camere separate, ma nella stessa casa”. Una dichiarazione che non è passata inosservata, ma non è finita qui: “La De Filippi ha sempre dichiarato di essere una pippa per quanto riguarda il sesso. Quindi avrà altre soddisfazioni nella sua vita.”, aggiunge Signorini. Insomma, una rivelazione che non è passata inosservata e che, a distanza di mesi, fa ancora scalpore. Ma, come ha sottolineato lo stesso direttore di Chi, la coppia si ama alla follia ed è solidissima, nonostante probabilmente “non mettano il sesso al centro del loro rapporto”.

E voi, cosa ne pensate di queste rivelazioni di Alfonso Signorini? Vi aspettavate questo retroscena sulla vita ‘intima’ di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo?

Si riparte con i programmi tv

Nel frattempo, Settembre è giunto e questo vuol dire solo una cosa per gli appassionati di tv: tornano in onda i programmi più amati dal pubblico! E grandi protagonisti di questa stagione saranno proprio Maria De Filppi e Alfonso Signorini. La prima è già partita con Uomini e Donne, da ieri 7 settembre, e da sabato 12 la vedremo nel divertentissimo show Tu si que vales. Alfonso Signorini invece è proprio per la sua seconda esperienza consecutiva come conduttore del Grande Fratello Vip, che inizierà lunedì 14 settembre, e andrà in onda due volte a settimana, anche il venerdì: il cast di quest’anno è davvero stellare. Insomma, ci attende un autunno ricco di sorprese! E voi, quale programma attendete con più ansia?