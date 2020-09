Alessandra Amoroso, come in un brutto sogno: un vero e proprio dramma il periodo attraversato dalla cantante, scopriamo cos’è successo.

La famosissima cantante Alessandra Amoroso è diventata nota soprattutto dopo la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, uscendo vincitrice dal programma. E’ diventata nel corso degli anni una delle cantanti più apprezzate sulla scena musicale italiana, non solo dai più giovani. Dotata di una voce potente e allo stesso tempo delicata, partecipa sin da piccolissima a una serie di concorsi generalmente locali, riuscendo nel 2007 ad aggiudicarsi il premio Fiori di Pesco, un concorso canoro molto conosciuto e apprezzato in Puglia. Entrata nella scuola di Amici pubblica il suo primo singolo, Immobile, che arriverà alle prime posizioni delle classifiche italiane aggiudicandosi il disco di platino. Un brano, che come ricordiamo, ha avuto un intenso successo, infatti, la prima volta che Alessandra portò sul palco del talent Immobile il pubblico si alzò in piedi, mostrando un entusiasmo portentoso, un vero e proprio clamore. Negli anni Alessandra ha conquistato una fama incredibile, posizionandosi tra le artiste più ascoltate ed amate degli ultimi tempi. Di una forte dolcezza, ha sempre mostrato una personalità tenera, pronta ad emozionarsi in ogni occasione. Recentemente, Alessandra Amoroso in un’intervista ha raccontato un vero e proprio dramma che attraversato: vediamo cos’è successo.

Alessandra Amoroso racconta il difficile dramma che ha attraversato

Durante un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano Alessandra Amoroso ha deciso di aprirsi e parlare di un periodo molto difficile che ha vissuto recentemente. L’artista infatti ha raccontato dei momenti passati durante la fase del lockdown, dovuta all’emergenza sanitaria causa coronavirus, che ha colpito l’Italia e tutto il mondo. Alessandra ha raccontato di essersi sentita totalmente isolata dal resto del mondo e senza avere la minima voglia di fare qualcosa, sempre con il timore percepito in ogni attimo della giornata. La giovane cantante è riuscita ad uscire da questo periodo vissuto come un vero e proprio dramma, e ha deciso di affrontare i suoi più grandi timori, rappresentati dal buio e in particolare dalla solitudine. Un brutto sogno che ha colpito Alessandra Amoroso, ma l’artista ne è uscita più forte di prima, anche grazie all’aiuto e sostegno dei suoi fan che da sempre la seguono con grande concitazione.

