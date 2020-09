Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi in ospedale: le sue condizioni

Elisa Isoardi, concorrente di Ballando con le Stelle, finisce in ospedale per un infortunio: ecco cosa l’è successo e le sue condizioni

La Isoardi sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, talent show in onda su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci. La conduttrice de La Prova del Cuoco farà coppia con Raimondo Todaro, uno dei volti storici del programma, e tra i due pare sia nato subito un bel feeling. Entrambi sono reduci dalla fine di una storia d’amore: il ballerino si è lasciato con Francesca Tocca, mentre la Isoardi ha messo un punto alla relazione amorosa con Matteo Salvini. Tra i due potrebbe nascere una bellissima storia d’amore, che al momento però non può essere ancora ufficializzata. Nonostante siano uscite le foto che li ritraggono insieme sui settimanali, Todaro ha smentito categoricamente una relazione tra lui e la Isoardi. La complicità nel ballo però è molto importante e su questo si potrebbe dire che la coppia parte già abbastanza avvantaggiata.

Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi in ospedale: le condizioni

L’ex compagna di Matteo Salvini sarà una delle concorrenti più attese della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La sua esperienza, però, non è partita con il piede giusto. La Isoardi, infatti, ha riportato un infortunio, preannunciato da una vistosa fasciatura mostrata ieri tra le stories di Instagram. Oggi la conduttrice si è recata in ospedale per fare una risonanza e sempre sul popolare social network ha annunciato: “Mi sono strappata“. La Isoardi ha riportato un infortunio durante le prove, ma le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni. Come dichiarato da lei stessa su Instagram, infatti, domani potrebbe tornare a fare le prove, poi ha aggiunto: “Sto bene“. La conduttrice questa sera era alle prese con la prova costume e insieme a lei c’era il suo partner, con il quale scambiava baci molto affettuosi.

La prima puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda il 19 settembre 2020 e, oltre alla Isoardi, il cast sarà formato da: Barbara Bouchet con Stefano Oradei, Lina Sastri con Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano con Samuel Peron, Vittoria Schisano con Marco De Angelis, Alessandra Mussolini con Mykael Fonts, Tullio Solenghi con Maria Ermachkova, Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini con Veera Kinnunen, Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani con Tove Villfor, Costantino della Gherardesca con Sara di Vaira e Gilles Rocca con Lucrezia Lando.