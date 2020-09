Sono stati una delle coppie più amate del mondo dello sport, ma perché Federica Pellegrini e Filippo Magnini si lasciarono? La verità sulla rottura.

Una bellissima storia d’amore durata sei anni, nata “tra una bracciata e l’altra” verrebbe da dire. Un’attrazione fortissima e una grande passione in comune: quella tra la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e il suo collega Filippo Magnini sembrava proprio un idillio destinato a durare. E per sei anni in effetti, il loro è stato uno di quei rapporti da rotocalco che fanno sognare migliaia di fan. Poi come un fulmine a ciel sereno, i due si separarono inaspettatamente, ma i veri motivi della drastica decisione non sono mai stati chiariti. Almeno, fino a qualche tempo fa, perché in un’intervista a Verissimo, il bel Filippo ha finalmente affrontato l’argomento e ha svelato alcuni dettagli che nessuno immaginava. Ecco cosa ha rivelato ai microfoni di Silvia Toffanin.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini, i retroscena inediti sulla rottura

E’ stato Filippo a rompere il silenzio e a fare chiarezza. Intervistato a Verissimo, il nuotatore ha raccontato quella con Federica è stata una bellissima storia, di cui ha uno splendido ricordo. Ha ammesso che Federica ha un carattere forte, mentre lui nella coppia è pronto a smussare gli angoli. Inoltre, l’essere anche una coppia mediatica, secondo Filippo, non avrebbe giovato al rapporto. Sarebbe stata la Pellegrini a lasciarlo, non essendo più sicura dei suoi sentimenti, per dedicarsi anima e corpo al nuoto. Lui ha raccontato di aver sofferto molto, di averci sperato a lungo, ma che ora ha finalmente voltato pagina. Ricordiamo infatti che Magnini si è poi fidanzato con l’ex velina di “Striscia la notizia” Giorgia Palmas, da cui sta per avere una splendida bambina.

Ancora alla ricerca del vero amore, invece, Federica, a cui facciamo l’in bocca al lupo per la sua carriera e per la ricerca del principe azzurro.