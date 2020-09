La bellissima Giada Pezzaioli è nota soprattutto per essere la fidanzata di Giovanni Conversano, ma ha dimostrato di essere una donna forte e intelligente: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Giada Pezzaioli nasce nel 1993 in provincia di Brescia e fin da piccolissima ha una grande passione per la moda e per il mondo dello spettacolo. Grazie alla sua incredibile bellezza partecipa a molti concorsi, ma si dimostra anche decisa a continuare e concludere gli studi. Così, dopo il diploma presso il Liceo Linguistico, consegue la Laurea in Comunicazione e Neurolinguistica. Raggiunge la notorietà quando viene resa nota la sua relazione con Giovanni Conversano, ex calciatore e uno dei più famosi tronisti di Uomini e Donne. Nonostante la differenza di età, quattordici anni, la loro storia si rivela molto seria. Infatti, durante una puntata di Vieni da me il giovane chiede a Giada Pezzaioli di sposarlo. Lei risponde “Vedremo” suscitando grande divertimento del pubblico, alludendo al fatto che Conversano l’abbia fatta aspettare parecchio: nove anni. Nel 2017 i due diventano genitori di un bambino, a cui viene dato il nome di Enea. Pare che la modella abbiamo scoperto il nome leggendo un’opera di Virgilio e ne sia rimasta affascinata. Molto attiva su Instagram dove è seguita da oltre centomila follower, pubblica immagini del suo lavoro e anche della vita quotidiana in compagnia del suo compagno. Da poco è arrivato l’annuncio che la coppia è in attesa di un altro figlio: Giada Pezzaioli è al secondo mese di gravidanza. Per amore di Giovanni Conversano, la modella ha lasciato la Lombardia per seguirlo in Puglia. Nel 2019 concorre al titolo di Miss Puglia e conquista la fascia.

Giada Pezzaioli, la carriera di modella e il prezioso titolo vinto

Nonostante il suo lavoro di modella l’abbia condotta in giro per il mondo, Giada Pezzaioli ha sempre desiderato creare una famiglia e per questo motivo ha scelto di vivere in Puglia con il compagno, Giovanni Conversano. La bellissima Miss ha spiegato di aver scelto di partecipare al concorso di Miss Puglia per dimostrare a tutti che una donna, anche se moglie e madre, può ancora lavorare senza alcun problema. Non tutti sono a conoscenza del fatto che Giada Pezzaioli ha vinto un prezioso titolo nel 2010, quello di Miss Mondo Italia. Ha inoltre partecipato come ballerina ad un’edizione di Ciao Darwin. Dal 2015 è anche un’imprenditrice, infatti fa parte di una società che si occupa dell’organizzazione di eventi. La sua cultura è pari alla sua bellezza, infatti parla tre lingue oltre all’italiano: inglese, francese e cinese. Cresciuta in contatto con gli animali e con la natura in Lombardia, Giada Pezzaioli ha uno splendido rapporto con la sua famiglia, dalla quale si reca in visita ogni volta che gli impegni lavorativi lo permettono. Il suo cantante preferito è il grande Vasco Rossi e la sua più grande passione sono i cosmetici: sogna infatti di creare una linea tutta sua.

Giada Pezzaioli è una donna di grande carattere e intelligenza, oltre che di straordinaria bellezza.