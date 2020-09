“Io gay?”, Alberto Matano risponde senza freni: parole inaspettate del conduttore de La Vita In Diretta, ecco i dettagli della vicenda.

Alberto Matano è uno dei conduttori di punta della Rai e da due anni è al timone de La Vita in Diretta. Nella passata stagione al suo fianco c’era Lorella Cuccarini, con cui però, stando ad alcune indiscrezioni circolate, non si sarebbe creato un buon feeling. Da tre puntate Matano è tornato in tv con il suo programma e sta già ottenendo grande successo. Nella prima puntata ha avuto come ospite Mara Venier, che ha deliziato il pubblico con la sua simpatia, raccontando anche alcuni retroscena difficili del suo lavoro. Oltre a essere apprezzato per il suo lavoro, però, Matano è stato spesso ‘chiacchierato’ nell’ultimo periodo, soprattutto in merito al suo orientamento sessuale. In tanti, infatti, si sono chiesti se lui sia gay, ma finora il conduttore non si era mai espresso in tal senso. Ora, però, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, ha deciso di ‘sbottonarsi’ e parlare di questo argomento, rispondendo senza freni alla domanda: ecco le sue parole.

Alberto Matano, “Io gay?”: la risposta senza freni del conduttore, parole inaspettate

Alberto Matano ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’, nella quale ha parlato della sua vita e della sua carriera, rispondendo anche a una domanda sulla sua vita sentimentale. Facendo riferimento a un’intervista de Il Messaggero al suo collega Fabio Canino, a cui era stato chiesto apertamente se Matano fosse gay o meno, Alberto ha espresso il suo pensiero senza freni: “Ho provato vergogna nel leggere l’intervista”, ha detto Matano, “Non amo categorie, etichette, e diffido di chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base al suo operato, non per il suo privato”, ha aggiunto senza metti termini. Canino, alla domanda diretta del giornalista de Il Messaggero, aveva gentilmente glissato, preferendo non rispondere. Ora Matano ha fatto più o meno lo stesso e sul suo orientamento sessuale ha detto: “Non ho mai nascosto nulla. Se e quando ci sarà qualcosa di veramente importante, sarò il primo a condividerlo con tutti”.

Parole chiare e senza fronzoli quelle di Alberto Matano, che ha cercato così di spegnere subito il gossip e il chiacchiericcio sul suo conto, chiedendo di essere valutato solo per il suo lavoro e non per gli aspetti della sua vita privata e sentimentale. Cosa ne pensate delle sue parole?