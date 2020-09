Mara Venier, “La paura era tanta”: l’incredibile racconto in diretta tv

Mara Venier, “La paura era tanta”: l’incredibile racconto della conduttrice durante l’ospitata a ‘La Vita in Diretta’, ecco le sue parole nel dettaglio.

Mara Venier è considerata senza dubbio una delle regine della televisione italiana. La conduttrice ha alle spalle una carriera che non ha certo bisogno di presentazioni e da due anni è il volto di Domenica In. Il suo programma è davvero amatissimo dal pubblico e regala sempre tante risate ed emozioni. ‘Zia Mara’ mette in mostra tutta la sua simpatia e la sua sensibilità nelle interviste ai suoi ospiti, strappando spesso un sorriso con i suoi imperdibili siparietti in diretta. La passata stagione non è stata affatto facile per lei, a causa della pandemia di Coronavirus che ha provocato lo stop di numerosi programmi. Domenica In non è stato tra questi e Mara ha dovuto cambiare completamente il suo modo di lavorare, facendo interviste a distanza o in collegamento video. La conduttrice ha fatto del suo meglio ed è riuscita a tenere compagnia, informare e intrattenere il suo pubblico della domenica, continuando anche quando ha avuto un incidente al piede. Una vera e propria stakanovista la Venier, che ieri è stata ospite nella puntata d’esordio della nuova stagione de ‘La Vita In Diretta’, condotta da Alberto Matano. In questa occasione Mara ha fatto un incredibile racconto su come ha vissuto gli ultimi mesi: ecco le sue parole.

Mara Venier, “La paura era tanta”: ecco l’incredibile racconto della conduttrice in diretta tv

Mara Venier è sempre estremamente sincera e non ha peli sulla lingua. La conduttrice è stata ospite a ‘La Vita in Diretta‘ ieri, lunedì 7 settembre. Accolta con grandissimo affetto da Alberto Matano e dai suoi ospiti, Mara ha parlato del suo lavoro e dell’edizione di Domenica In che condurrà dal 13 settembre, la terza per lei. Prima però, impossibile non ricordare le difficoltà che ha dovuto affrontare nella passata stagione, soprattutto durante l’emergenza Coronavirus. “Sai quanto è stato difficile lavorare, la paura era tanta”, ha detto la Venier a Matano, raccontando anche un inedito retroscena sull’unica puntata di Domenica In che lei non ha condotto: “Una volta ho mollato. Dovevo intervistare Sileri e lui risultò positivo il sabato pomeriggio. Dissi che non me la sentivo”, ha svelato, “quella volta mi sostituì Marco Liorni, che fece una serie di collegamenti. Avevo paura, dissi a Salini e Coretta che non me la sentivo più, la mia è un’età a rischio. Ma loro mi fecero una splendida telefonata, dicendomi che in quel momento non ero solo una conduttrice, ma rappresentavo l’azienda. Dieci minuti dopo mi convinsi e poi sono andata in onda fino alla fine”.

Parole da brividi quelle di Mara, che ha dimostrato ancora una volta la sua professionalità e la sua passione per questo lavoro. Cosa ne pensate del suo racconto?