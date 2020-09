Milly Carlucci, è in arrivo una brutta notizia: a rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata, ecco le sorprendenti parole della conduttrice.

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, Milly Carlucci si è raccontata in una lunga e sorprendente intervista a ‘Il Messaggero’. È proprio in quest’occasione, infatti, che la conduttrice televisiva non ha potuto fare a meno di parlare dello show del Sabato sera. E, soprattutto, di cosa accadrà tra pochissimi giorni. Sappiamo benissimo che la nuova edizione del programma sarebbe dovuta partire il 12 Settembre, in concomitanza con ‘Tu si que Vales’, quindi. Eppure, a causa della positività al Coronavirus di ben due concorrenti, il tutto è stato slittato al 19 dello stesso mese. Una scelta davvero difficile, senza alcun dubbio. Ma che, d’altra parte, era più che inevitabile. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. Perché, come rivelato dalla diretta interessata, sembrerebbe che potrebbe esserci una brutta notizia in arrivo. Perché, parliamoci chiaro, qualora dovesse accadere una cosa del genere, si tratterebbe, senza alcun dubbio, di una vera e propria spiacevole notizia. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Vediamo molto più da vicino le sue dichiarazioni.

Milly Carlucci, brutta notizia in arrivo: cosa potrebbe accadere a Ballando

Le parole di Milly Carlucci, senza alcun dubbio, non faranno molto piacere a tutto il caro ed affezionato pubblico di ‘Ballando con le Stelle’. Nella sua recentissima intervista per ‘Il Messaggero’, infatti, la conduttrice televisiva del famoso programma di Rai Uno ha rivelato che, qualora uno dei partecipanti dovesse risultare positivo al Coronavirus, lo show verrà immediatamente bloccato. Sappiamo benissimo che, nelle scorse settimane, la messa in onda del programma è stato seriamente messa in dubbio a causa della positività al Covid-19 di Samuel Peron e Daniele Scardina. È proprio per questo motivo che le parole della simpaticissima Carlucci non risultano affatto fuori luogo. ‘Non sostituiamo un bel niente, si blocca tutto e basta. Sa che vuol dire bloccare e riaprire una produzione? Non è una cosa che si possa fare più di una volta’, ha detto la conduttrice televisiva per spiegare che, così come Sanremo 2021, non esiste alcun tipo di Piano B a Ballando qualora dovesse risultare qualche altro concorrente positivo al Coronavirus.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, le parole di Milly Carlucci sono molto, ma molto chiare. Lo show andrà in onda ogni Sabato a partire dal 19 Settembre. Qualora, però, qualche altro concorrente dovesse risultare positivo al Coronavirus, purtroppo, l’intera produzione del programma verrà clamorosamente bloccata.