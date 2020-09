After, il protagonista Hero Fiennes: ricordate dove lo avete già visto?

After 2, la travagliata storia d’amore tra Tessa e Hardin, è da poco arrivato al cinema ed è già un successo di pubblico e di incassi: scopriamo qualcosa del protagonista, l’affascinante Hero Fiennes: ricordate dove l’avete già visto?

After 2 è appena approdato al cinema per la gioia di milioni di fan, impazzite per il bellissimo attore protagonista, Hero Fiennes: ricordate dove lo avete già visto? Scopriamo di più. La serie cinematografica di After, di cui sono appena stati confermati altri due sequel, è l’adattamento della serie di romanzi che porta lo stesso nome, scritti da Anna Todd. Pubblicato inizialmente sul sito Wattpad, After diventa presto un caso mediatico e diventa un libro vero e proprio di cui vengono acquistati i diritti cinematografici. Il primo film della serie esce in tutte le sale nel 2019 e il seguito è da poco stato trasmesso al cinema. La storia d’amore travagliata tra l’affascinante Hardin, interpretato dall’attore britannico Hero Fiennes e la timida Tessa, il cui volto è quello di Josephine Langford, ha fatto sognare e sospirare milioni di fan. Il talento e la bellezza di Hero Fiennes gli hanno garantito una fama e un successo planetari, tanto che, di recente, è stato scelto come testimonial per la fragranza maschile di Ferragamo. Nato a Londra il 6 Settembre del 1997, il giovane si è dedicato sia alla carriera di attore che a quella di modello. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto in un film molto speciale: volete sapere quale?

Hero Fiennes, il debutto sul piccolo schermo: ecco dove lo avete già visto

Hero Fiennes ha prestato il volto ad un personaggio famoso in tutto il mondo. Di chi si tratta? Parliamo niente meno che del Mago Oscuro più grande di tutti i tempi: Lord Voldemort! Nel film Harry Potter e il Principe Mezzosangue, a interpretare Tom Riddle da bambino è proprio Hero Fiennes, scelto dal regista poiché in grado di trovare lo “spazio più oscuro” del personaggio. E i fan della celebre saga non possono che essere d’accordo: il giovane attore ha fatto un lavoro splendido con la sua performance, riuscendo a trasmettere forti emozioni e veri e propri brividi. Un piccolo ruolo, quello di Hero Fiennes, ma che ha rivelato tutto il suo talento e la sua capacità interpretativa nonostante la giovanissima età. Non finisce qui, poiché c’è un’altra curiosità che vogliamo condividere con voi a proposito del protagonista di After. Il suo cognome non vi dice nulla? Ebbene sì, Hero Fiennes è il nipote di Ralph Fiennes, ovvero l’attore che, per tutta la saga di Harry Potter, ricopre il ruolo dell’antagonista, Lord Voldemort per l’appunto. Una chicca davvero incredibile il fatto che zio e nipote abbiamo interpretato lo stesso personaggio ad età diverse. Di seguito, un’immagine tratta dal film Harry Potter e il Principe Mezzosangue con Hero Fiennes nel ruolo di Voldemort.

E voi, ricordavate di aver già visto il talentuoso Hero Fiennes?