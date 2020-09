La famosa e bellissima Giulia De Lellis è stata colpita da un gravissimo lutto: per lei e la sua famiglia è stato un momento davvero drammatico, di che cosa parliamo.

Giulia De Lellis, lo sappiamo, è una delle web influencer che decanta di un successo davvero strepitoso. Entrata nel mondo dello spettacolo alcuni anni fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, a conquistare praticamente tutti. Sarà per la sua immensa simpatia, smisurata bellezza e spudorata semplicità, fatto sta che il seguito della romana è davvero strepitoso. Di lei, ormai, si sa davvero di tutto. Conosciamo nel profondo le sue vicende sentimentali. E, soprattutto, conosciamo la sua famiglia, le sue due nipotine e il profondo amore che Giulia nutre verso di loro. Eppure, molto probabilmente, in pochissimi sanno che, alcuni anni fa, l’influencer è stata colpita da un grave lutto. Ebbene si, avete letto propri bene. Un momento davvero drammatico, quindi, sia per lei che per tutta la sua famiglia, da come si può chiaramente immaginare. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis, il grave lutto che l’ha colpita: immenso dolore

Siamo abituati a vedere Giulia De Lellis sempre sorridente e davvero ‘imbattibile’, eppure, alcuni anni fa, l’influencer ha vissuto un vero e proprio momento drammatico. Facciamo riferimento al grave lutto che, in occasione di un episodio davvero tragico, l’ha colpita. A raccontare ogni cosa, com’è è solita fare, è stata la diretta interessata. Che, sia sul canale social ufficiale che in una sua ospitata a Uomini e Donne, non ha potuto fare a meno di raccontarlo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Poco più di quattro anni, tutta l’Italia è rimasta con il fiato sospeso per il terribile terremoto che ha colpito la città di Amatrice, determinando numerosi danni e, soprattutto, la morte di diversi cittadini. Tra questi, purtroppo, c’è anche una zia della De Lellis. Che, alla sola età di 55 anni, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari in seguito a questo drammatico evento.

Era il 24 Agosto del 2016 quando Amatrice ed altre città del Centro Italia sono state colpite da un terribile terremoto che ha completamente raso al suolo tutto. È proprio in questa occasione che, come dicevamo precedentemente, Giulia De Lellis ha subito la grave perdita di sua zia Wilma alla sola età di 55 anni. Insomma, da come si può chiaramente immaginare, un momento davvero drammatico per l’influencer romana. Non soltanto per lei, che, come ben sapete, non ha mai nascosto di essere particolarmente legata alla sua famiglia d’origine, ma anche per tutti coloro che le sono stati accanto.

