Prosegue su Rai 1 il programma mattutino C’è tempo per… non senza qualche intoppo per la conduttrice Anna Falchi: cosa avrà combinato la bella Anna?

“C’è tempo per…”, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, continuerà ad andare in onda ogni mattina, dal lunedì al venerdì su Rai 1 fino a fine mese. Nella puntata di ieri 10 settembre, dedicata alla creatività, sono intervenuti diversi ospiti a dire la loro riguardo tale tema. Il campione di judo, Pino Maddaloni, ex medaglia d’oro, ha raccontato di come riesce a far appassionare i bambini allo sport. L’atleta ha dichiarato: “E’ come vincere altre medaglie, gli insegni valori veri come il sacrificio, la lealtà, il rispetto del prossimo, tutti i valori che si incontrano nel percorso sportivo”. Lo stesso ha fatto anche con le sue figlie, che in quel momento erano in collegamento con lo studio. E’ stato proprio allora che Anna Falchi ha chiesto alle bambine di mostrare al pubblico a casa qualche ‘posizione’ di judo. Ma le bimbe non si sono fatte sfuggire l’imprecisione della conduttrice, che è stata infatti prontamente corretta. Il termine adatto infatti non è ‘posizione’, ma ‘tecnica’. Imbarazzatissima la Falchi ha esclamato: “Oh Dio! Che gaffe! Ma io non me ne intendo“.

Anna Falchi, altra clamorosa gaffe a “C’è tempo per…”: ecco cosa è successo

Altro momento imbarazzante per Anna è stato il collegamento con Rosanna Fratello. La cantante, intenta ai fornelli, ha sbagliato la città di provenienza della Falchi: “Detto da te che poi tu sei emiliana” ha esclamato la Fratello. La risposta della conduttrice è stata fulminea: “Non facciamo confusione qua, io sono romagnola“, si è precipitata a precisare Anna.

A quanto pare, quella di ieri è stata una mattinata faticosa per la Falchi, che si è trovata protagonista di ben due imbarazzanti siparietti. Auguriamo ad Anna che tutto proceda per il meglio d’ora in poi.