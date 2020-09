Uomini e Donne, il retroscena sul passato della tronista: il dramma vissuto

Uomini e Donne, spunta il doloroso retroscena sul passato della nuova tronista: il dramma vissuto negli anni della gioventù lascia tutti di stucco

Lo sappiamo benissimo tutti, Uomini e Donne negli ultimi anni è diventato una sorta di trampolino di lancio per tutti quei ragazzi che nella vita desiderano sfondare nel mondo dello spettacolo, ma non è ora e non è stato sempre così. Sono ancora tanti i ragazzi che si affidano a Maria per riuscire a trovare l’amore, quello vero e sincero, con cui poter condividere la propria vita. Sono infatti molte, le coppie uscite dal dating show hanno messo su famiglia, si sono sposate. Molti altri protagonisti invece, nonostante non stiano più con i partner conosciuti all’interno del programma hanno trovato la felicità al fianco di qualcun altro e si sono sistemati. Alcuni di questi ex protagonisti sono ancora amatissimi e seguitissimi dal pubblico, che adesso grazie ai social riescono a sentirsi sempre in contatto con loro. In ogni caso, sono ancora oggi molti i personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico, e adesso che è iniziata la nuova stagione, ci stiamo chiedendo se anche i nuovi protagonisti riusciranno ad entrare nel cuore degli italiani, come i loro predecessori.

Uomini e donne ha ripreso regolarmente il suo orario consueto dopo pranzo, riuscendo a conquistare il pubblico sin dalle prime battute con tutte le sue novità. C’è da dire che i tronisti di quest’anno si sono rivelati sin da subito molto diversi tra loro e anche molto interessanti. Dal punto di vista caratteriale e delle esperienze. Tra questi sicuramente spicca la nuova tronista Jessica Antonini. La ragazza sta conquistando il pubblico per la sua storia molto vera e come qualcuno dice sul web, vicina alle storie di chiunque di noi. C’è da dire infatti che il fatto di essere una madre single e aver costruito da sola il suo futuro la sta rendendo agli occhi del pubblico vera e amabile.

C’è un dettaglio però del suo passato che sta facendo tremare i telespettatori. La ragazza è infatti fuggita da casa a soli 18 anni per scappare dalle rigidità del padre. Un padre che però poi ha iniziato ad essere un buon nonno per il piccolo Kevin, figlio della ragazza. Adesso i due stanno lentamente recuperando il tempo perso, nella speranza di poter ritrovare la serenità familiare.