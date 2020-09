Domenica In, clamoroso colpo di scena: l’annuncio appena arrivato

A pochissime ore dalla prima puntata di Domenica In, è avvenuto un vero e proprio colpo di scena: l’annuncio è appena arrivato.

Mancano pochissime ore e, finalmente, potremmo assistere alla nuova puntata di Domenica In. Oltre al primo appuntamento di Live-Non è la D’Urso, che, date le anticipazioni, risulta essere davvero imperdibile, Mara Venier ritornerà ad essere la vera e propria regina della Domenica pomeriggio. A distanza di pochissimi mesi dalla fine dell’edizione scorsa, terminata, come ben sapete, con un piede ingessato, la conduttrice veneta ritorna al timone del suo amato show del weekend. Ed anche lei, così come Barbara D’Urso, ha pensato ad una puntata davvero scoppiettante. Per il suo primo appuntamento, infatti, la ‘zia’ Mara ha scelto di invitare proprio le due donne che, a fine Giugno scorso, hanno chiuso il ciclo scorso. Ma non solo. Come rivelato dalla diretta interessata, nel corso della puntata di Domenica In del 13 Settembre, ci sarebbe dovuta essere anche un videomessaggio davvero speciale. Ecco. È proprio poche ore dopo quest’annuncio che è avvenuto un vero e proprio colpo di scena. A riferire ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, ad Adnkronos, ha spiegato quanto è successo in queste ultime ore.

Domenica In, inaspettato colpo di scena: è appena successo

Mancano pochissime ore fa alla messa in onda della prima puntata di Domenica In, eppure è già accaduto un vero e proprio colpo di scena. Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, Mara Venier ha spiegato dettagliatamente cosa accadrà nel corso del primo appuntamento dello show. Svelando, tra l’altro, una magnifica sorpresa per il pubblico italiano. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sarebbe stato mandato in onda un videomessaggio del premier Conte in occasione del nuovo anno scolastico di Lunedì 14 Settembre. Subito dopo l’annuncio, però, è successo davvero di tutto. E così, come riportato da Adnkronos, il Presidente del Consiglio ha preso un’importante decisione: rimandare la messa in onda dell’augurio a milioni di studenti italiani.

Stando a quanto si apprende da Adnkronos, infatti, sembrerebbe che Giuseppe Conte, qualche ora dopo l’annuncio del suo videomessaggio in onda a Domenica In, abbia deciso di rinunciare clamorosamente. Sembrerebbe, infatti, che la notizia della sua presenza, seppure da remoto, nel programma di Rai Uno, abbia suscitato diverse polemiche. E così il Presidente del Consiglio per evitare che, in un momento così complicato e delicato, si generino questioni intorno alla scuola, ha deciso di rifiutare. Certo, l’in bocca al lupo per tutti gli studenti che, Lunedì 14 Settembre, inizieranno il nuovo anno scolastico, arriverà. Sarà la simpaticissima e bravissima padrona di casa a farlo, però.